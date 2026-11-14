مقدرش يمسك دموعه.. شريف منير يبكي خلال حفل خطوبة ابنته فريدة

احتفل الفنان شريف منير، مساء أمس الجمعة، بخطوبة ابنته فريدة على شاب من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية مبهجة، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، إلى جانب مجموعة من نجوم الفن والإعلام.

حفل زفاف ابنة شريف منير

وشهد حفل الخطوبة لحظات مؤثرة، بعدما ظهر شريف منير متأثرا بخطوبة ابنته، ولم يتمالك دموعه خلال الاحتفال بهذه المناسبة، في مشهد عكس مشاعر الأب وفرحته بهذه الخطوة الجديدة في حياة ابنته.

ونشر شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» من كواليس حفل الخطوبة، وعلق عليه قائلا: «خطوبة بنتي وحبيبتي فريدة»، كما ظهر في مقطع آخر وهو يرقص مع ابنته احتفالا بها، وسط أجواء جمعت بين الفرحة والتأثر، حيث تبادل الاثنان لحظات من السعادة والدموع خلال الرقص.

بوسي شلبي تنشر لقطات من حفل خطوبة ابنة شريف منير

من جانبها، شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها مقطع فيديو من حفل خطوبة فريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، كشفت من خلاله عن أجواء الاحتفال، الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

وحضر الحفل الفنانة يسرا، والفنانة هالة صدقي، والفنان أشرف عبد الباقي وزوجته، إلى جانب الإعلاميتين بوسي شلبي وإنجي علي، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني لهما بهذه المناسبة السعيدة.

آخر أعمال شريف منير

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنان شريف منير مشاركته في فيلم «ريد فلاج»، الذي يضم في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، ونسرين أمين، وانتصار، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «أحمد»، التي يجسدها الفنان أحمد حاتم، وهو طيار متزوج من «حبيبة»، التي تقدم دورها الفنانة جميلة عوض، وتواجه علاقتهما خلال الأحداث مجموعة من التحديات والمواقف والمفارقات.