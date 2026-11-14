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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مشوار قبل الفجر.. معلومات جديدة عن المتسابق عبد الرحمن فرج في دولة التلاوة

المتسابق عبد الرحمن فرج
المتسابق عبد الرحمن فرج
محمد شحتة

شارك المتسابق عبد الرحمن فرج، في اليوم الأول من برنامج دولة التلاوة، أمس الجمعة، والذي أكد أن الشيخ محمد عبد الغني هو الذي أثر فيه، وحفظ القرآن على يد الشيخ صلاح طنطاوي.

وقال عبد الرحمن فرج في تصريح له، إن الشيخ محمد عبد الغني، رأى فيه أنوار عالية وحفظ على يديه المتون خلال رحلته لإتقان حفظ القرآن الكريم وأحكامه.

وتابع عبد الرحمن فرج:  كان مشواري لشيخي قبل الفجر بساعة هو أجمل مشوار في حياتي كلها وفاكر كل كلامه ليا خلال الخمس سنين التي قضيتها معه.

وفي نوفمبر 2022، فاز القارئ الشيخ عبد الرحمن فرج حافظ برعي بدوي مرشح الأوقاف المصرية بالمركز الثاني في المسابقة العلمية للقرآن الكريم بدولة روسيا ، وتم اختياره لافتتاح وختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

إشادة بصوت عبدالرحمن فرج في دولة التلاوة

وحظي المتسابق عبدالرحمن فرج بإشادة من وزير الأوقاف وأعضاء لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، بعد أدائه تلاوة قرآنية وصفوها بالحسنة والجميلة، مشيدين بما تميز به صوته من جمال وخشوع وإحساس بالقرآن الكريم، فيما رصدوا بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام المدود والانتقال بين المقامات.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتلاوة عبد الرحمن فرج، معربًا عن سعادته بالاستماع إليه، وقال: «تلاوة حسنة وشجية وممتلئة بالجمال، وفي سعادة غامرة لأني بسمعك».

من جهته، وصف حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، قراءة المتسابق بأنها جيدة وسليمة ومتقنة، لكنه أشار إلى ملاحظة تتعلق بأحد أحكام التجويد في كلمة «برازقيه»، موضحًا أن المد العارض للسكون لم يأخذ حقه.

وقال عبدالنبي، في تعليقه على الأداء: «قراءة جيدة وسليمة ومتقنة، ولكن عندك حاجة بسيطة اللي في كلمة برازقيه، المد عارض للسكون لم يأخذ حقه».

وبدوره، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بجمال صوت عبد الرحمن فرج، لكنه لفت إلى وجود مشكلة في المقامات، مطالبًا إياه بالتركيز على الانتقال بينها، خاصة في بداية التلاوة.

وقال عبدالوهاب: «صوت جميل، لكن هناك مشكلة في المقامات، وبنقول ركز في الانتقال خصوصًا في البداية».

وأثنى الشيخ طه النعماني على أداء المتسابق، مشيرًا إلى ما تضمنته تلاوته من خشوع وإحساس بمعاني القرآن الكريم، وقال: «أداء طيب وفيه خشوع وإحساس بالقرآن».

المتسابق عبد الرحمن فرج دولة التلاوة مشوار قبل الفجر حفظ القرآن تلاوة القرآن أحكام التجويد

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