تراجع قدرة محطات نووية في أوكرانيا إثر استهداف الشبكة الكهربائية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن عدم استقرار الشبكة الكهربائية في أوكرانيا نتيجة النشاط العسكري والأعمال القتالية الأخيرة قد أدى إلى تخفيض القدرة التشغيلية لعدد من الوحدات في المحطات النووية العاملة بالبلاد خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -في تصريح اليوم السبت- أن الأضرار والتقلبات في خطوط النقل الخارجية أجبرت المشغلين على تقليل مستويات إنتاج الطاقة في المحطات لضمان السلامة ومنع أي حمل زائد على الشبكة.

وأكدت الوكالة أن سلامة المنشآت النووية تظل مرتبطة بشكل مباشر باستقرار الإمدادات الكهربائية الخارجية، محذرة من المخاطر المتزايدة مع حلول فصل الشتاء.