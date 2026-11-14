وزير الخارجية يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها بالخارج

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أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها بالخارج، ووضع احتياجاتهم ومصالحهم في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت، مع أعضاء الجالية المصرية في دولة الكويت، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الكويت لترؤس اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج والاطمئنان على أحوالهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم.

وأشار وزير الخارجية إلى جهود تطوير الخدمات القنصلية والتوسع في التحول الرقمي وإطلاق المبادرات المختلفة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

كما أعرب عن تقديره واعتزازه بالدور المتميز الذي تضطلع به الجالية المصرية في الكويت.

واستعرض الوزير عبدالعاطي عدداً من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية والموجهة للمصريين بالخارج، داعياً أبناء الجالية إلى الاستفادة منها والمشاركة في تطويرها.

كما استمع إلى استفسارات ومطالب أبناء الجالية، مؤكداً استمرار وزارة الخارجية في متابعة كافة الملفات التي تهمهم.