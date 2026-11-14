خبير سلامة جوية يحذر: توقف الملاحة الأمريكية قد يتكرر في دول أخرى.. ويكشف سر القرار الحاسم لإنقاذ الطائرات

حذر الطيار محمود القط، خبير السلامة الجوية، من أن تعرض منظومة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقف بصورة واسعة النطاق؛ ليس سيناريو مستبعدًا في دول أخرى، مؤكدًا أن التطورات التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي والأحداث المشابهة التي وقعت في أوروبا خلال الفترة الماضية، تفرض ضرورة مراجعة إجراءات التأمين والاستعداد للطوارئ.

وأوضح القط، خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن تسلسل الأزمات والاضطرابات التي شهدها قطاع الطيران في الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية؛ يثير مخاوف بشأن قدرة البنية التحتية الحالية على التعامل مع الأعطال واسعة النطاق، خاصة عند مقارنتها بحوادث واضطرابات مماثلة شهدتها بعض الدول الأوروبية.

منع تفاقم المخاطر

وأشاد خبير السلامة الجوية بقرار السلطات الأمريكية تعليق عمليات الإقلاع والهبوط خلال الأزمة، معتبرًا أن هذا القرار كان إجراءً احترازيًا سليمًا بنسبة 100%، لأنه وضع سلامة الركاب والطائرات وأطقم التشغيل فوق أي اعتبارات أخرى، ومنع تفاقم المخاطر في ظل عدم وضوح طبيعة العطل.

وأشار إلى أن التعامل مع الطائرات التي كانت تحلق بالفعل في الأجواء عكس مستوى مرتفعًا من الاحترافية لدى الطيارين وأطقم أبراج المراقبة، حيث جرى تطبيق بروتوكولات الطيران المعتمدة للتعامل مع حالات فقدان الاتصال في الظروف الطارئة.

الاستعداد المسبق لمواجهة حالات الطوارئ

وأضاف أن الالتزام بهذه الإجراءات المنظمة ساعد على تأمين هبوط الطائرات التي كانت في الجو، دون تسجيل حوادث، وهو ما يؤكد أهمية التدريب المستمر والاستعداد المسبق لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تؤثر على أنظمة الاتصالات والملاحة.

ولفت القط إلى أن منظومة الطيران العالمية تعتمد على قواعد وبروتوكولات تضمن استمرار التعامل الآمن مع الطائرات حتى عند حدوث خلل في بعض مكونات النظام، مشددًا على أن كفاءة العنصر البشري تظل عاملًا أساسيًا في احتواء الأزمات وحماية الأرواح.

تعزيز أنظمة الحماية والاتصالات

واختتم خبير السلامة الجوية تحذيراته بالتأكيد على أن تكرار سيناريو تعطل الملاحة الجوية في أي دولة يظل احتمالًا قائمًا؛ ما يستوجب تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أنظمة الحماية والاتصالات، ورفع جاهزية المطارات وأبراج المراقبة للتعامل مع الأعطال المفاجئة.