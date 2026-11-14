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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاصفة جديدة تهدد حركة الطيران الأمريكي وتزيد مخاوف تأخر الرحلات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تواجه حركة الطيران في الولايات المتحدة موجة جديدة من الاضطرابات، مع استمرار تداعيات العطل الواسع الذي أصاب نظام مراقبة الحركة الجوية، بالتزامن مع اقتراب عاصفة جديدة من منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، ما يثير مخاوف من تفاقم تأخيرات وإلغاءات الرحلات خلال الساعات المقبلة.

وألغت شركات الطيران الأمريكية الكبرى، السبت، أكثر من 3700 رحلة جوية، فيما تأخرت نحو 2000 رحلة أخرى، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التعافي من أحد أكبر اضطرابات حركة الطيران منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أصدرت، الجمعة، قرارًا بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لنحو خمس ساعات، وأجبر شركات الطيران على إلغاء قرابة 10 آلاف رحلة وتأخير أكثر من 7 آلاف أخرى.

ورغم رفع قرار وقف الرحلات مساء الجمعة، استمرت تداعيات الأزمة، مع بقاء عشرات الآلاف من المسافرين عالقين في المطارات، بينما تواجه شركات الطيران صعوبات في إعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل وتخفيف الازدحام.

وأعلنت شركتا «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز»، السبت، تعليق رحلاتهما في مطار أوهير بمدينة شيكاغو ومطار لاغوارديا في نيويورك على التوالي، بسبب الازدحام ومشكلات بوابات المغادرة، فيما أكدت مطارات رئيسية عدم قدرتها على استقبال مزيد من الرحلات المحولة.

وفي تطور يزيد الضغوط على قطاع الطيران، تقترب عاصفة جديدة من شمال غرب المحيط الهادئ، مصحوبة بأمطار ورياح قوية، مع توقعات باستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الليل، وهو ما قد يضيف مزيدًا من التحديات أمام حركة الطيران في المنطقة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى وصول جبهة جوية قوية إلى المناطق الساحلية مساء السبت، مع هبات رياح قد تصل إلى 25 و30 عقدة في بعض المناطق، واستمرار الأمطار والرياح خلال الأحد.

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