جهاد حسام الدين: تحمست فورًا للمشاركة في «برلين».. وأتعلم من أفلام سعاد حسني وأحمد زكي.. فيديو

تحدثت الفنانة جهاد حسام الدين عن كواليس مشاركتها في فيلم «برلين»، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كاشفة تفاصيل تجربتها في التصوير بالعاصمة الألمانية برلين، والتعاون مع الفنانة منة شلبي.

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وقالت جهاد حسام الدين، خلال لقائها مع كاميرا «صدى البلد» على هامش العرض الخاص للفيلم، إن المخرج أحمد عبد الله تواصل معها وعرض عليها المشاركة في العمل، مؤكدة أنها تحمست على الفور، خاصة أن التجربة تجمع مجموعة من الفنانين المصريين في برلين، إلى جانب تعاونها مع منة شلبي، التي تشاركها معظم مشاهدها.

وأوضحت أن التصوير في برلين كان تجربة جديدة بالنسبة لها، إذ كانت تزور المدينة للمرة الأولى، وهو ما جعلها تعيش حالة من الاكتشاف طوال فترة وجودها هناك.

وأضافت أن العمل في بلد مختلف لم يخلُ من التحديات، خاصة مع اختلاف الإمكانيات وضيق الوقت، والحاجة إلى إنجاز المشاهد بسرعة وفي ظروف معينة، وأشادت بالمخرج أحمد عبد الله، مؤكدة أن طاقته وقدرته على إدارة العمل جعلتا الأمور تسير بسلاسة، فضلاً عن الأجواء الودية التي جمعت فريق الفيلم.

وعن طبيعة شخصيتها في الفيلم، كشفت جهاد حسام الدين أنها تقدم دوراً يرتبط بحكاية شخص قرر الهجرة والاستقرار في برلين، وهو ما تطلب منها التعرف سريعاً على ثقافة المدينة وطبيعة سكانها حتى تتمكن من فهم الشخصية وتفاصيل عالمها.

وعلى جانب آخر، كشفت جهاد حسام الدين عن أفلامها المفضلة، مشيرة إلى حبها لأعمال كبار النجوم، ومن بينهم سعاد حسني وأحمد زكي وعادل إمام ونور الشريف، مؤكدة أن فيلم «مراتي مدير عام» من أقرب الأفلام إلى قلبها، بسبب خفة ظله.