أجندة أخبار الأحد 15 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

انطلاق اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في باكستان...

تستضيف باكستان الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار، وبمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، لبحث أنشطة المنظمة وبرامجها ووثائق الاجتماع الختامية.

صرف معاشات «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر، عبر ماكينات الصراف الآلي بجميع أنحاء الجمهورية، لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة، مع إتاحة استخدام الدعم النقدي في المدفوعات الإلكترونية والمشتريات.

انطلاق مؤتمر «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي 2» بالأعلى للثقافة

تنطلق بالمجلس الأعلى للثقافة، في الثانية عشرة والنصف ظهرا، فعاليات مؤتمر «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي 2»، ضمن المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، بمناقشة تاريخ المسرح المدرسي وآفاق تطويره وعلاقته بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب الكتابة المسرحية وتوظيف المسرح في معالجة مشكلات المراهقة.

افتتاح صالون القاهرة الـ62 بقصر الفنون

يفتتح بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء، صالون القاهرة في دورته الـ62 بعنوان «تاركا أثرا»، برئاسة الفنان أحمد نوار، بمشاركة نخبة من النحاتين لتوثيق ربع قرن من تطور فن النحت المصري المعاصر.

انطلاق القافلة السادسة للمرأة بالقصير ضمن مبادرة «بصمة»

تنطلق بمدينة القصير القافلة الثقافية السادسة للمرأة «الثقافة والإبداع»، ضمن مبادرة «بصمة» التابعة لوزارة الثقافة، وتتضمن ورشا فنية وتدريبات لتنمية المهارات الإبداعية والحرفية للمشاركات.

منتدى الإسكندرية للاستثمار العابر للحدود بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية منتدى «الإسكندرية للاستثمار العابر للحدود 2026»، بمشاركة مؤسسات الأعمال والتمويل، لبحث دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

ختام معرض «وجهة أفريقيا 2026» بالقاهرة الجديدة

تختتم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، فعاليات الدورة العاشرة من معرض «وجهة أفريقيا 2026»، بمشاركة مصنعين ومصدرين ومشترين دوليين في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المنزلية، بهدف تعزيز فرص التصدير والتعاون التجاري.

مسابقة اللحام بمعرض «NDTX Expo 2026» بالقاهرة الجديدة

تتواصل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس فعاليات مسابقة اللحام السنوية، ضمن معرض ومؤتمر «NDTX Expo 2026»، بمشاركة محترفي اللحام في منافسات لتقييم الجودة والمهارة الفنية، برعاية الجمعية الأمريكية للحام والجمعية الأمريكية للاختبارات غير الإتلافية.

ختام منافسات «HYROX» العالمية بالقاهرة الجديدة

تختتم بقاعة 4 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس منافسات «HYROX» العالمية، التي تستضيفها مصر للمرة الأولى، وتجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية الوظيفية، بمشاركة رياضيين في منافسات فردية وجماعية.

ختام المؤتمر العالمي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة الجديدة

تختتم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي، بتنظيم الجامعة المصرية الصينية والاتحاد العالمي لجمعيات الطب الصيني التقليدي، بمشاركة خبراء وأكاديميين دوليين لبحث التعاون العلمي والتعليمي.

ختام معرض «ستون أفريكا إكسبو» بالقاهرة

تختتم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات فعاليات الدورة الأولى من معرض «ستون أفريكا إكسبو 2026»، بمشاركة متخصصين في صناعة الأحجار الطبيعية والرخام والجرانيت، لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات المستخدمة في البناء والتصميم، والدخول مجانا.

عرض «ع البيانيولا» بمهرجان المسرح المدرسي

يقدم منتخب مدارس إدارة غرب كفر الشيخ عرض «ع البيانيولا»، على مسرح السامر، في الرابعة مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.

عرض «بص في ورقتك» بمهرجان المسرح المدرسي

يقدم منتخب مدارس إدارة رشيد بالبحيرة عرض «بص في ورقتك»، على مسرح روض الفرج، في الخامسة والنصف مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.

عرض «الغابة» بمهرجان المسرح المدرسي

تقدم مدرسة الصفا الخاصة بالجيزة عرض «الغابة»، على مسرح السامر، في السابعة مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.

فيلم «الحب هو الوحش» بالمسرح الكبير

يعرض بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الواحدة ظهرًا، فيلم «الحب هو الوحش» للمخرج نيتو فيلالوبوس برينيس، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

برنامج الأفلام القصيرة الثاني بالمسرح الكبير

يعرض بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرًا، برنامج الأفلام القصيرة الثاني، يعقبه نقاش مع الجمهور، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «الفراولة» بالمسرح الكبير

يعرض بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة مساءً، فيلم «الفراولة» للمخرجة ليلى مراكشي، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعقبه نقاش مع الجمهور.

فيلم «رسائل البحر» بالمسرح الكبير

يعرض بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة مساءً، فيلم «رسائل البحر» للمخرج داود عبد السيد، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعقبه نقاش مع الجمهور.

فيلم «الأسد الملك» بالمسرح الصغير

يعرض بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الواحدة ظهرًا، فيلم «الأسد الملك» للمخرجين روجر أليرز وروب مينكوف، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «قطار النهر» بالمسرح الصغير

يعرض بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرًا، فيلم «قطار النهر» للمخرجين لورينزو فيرو ولوكاس إيه فينيالي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعقبه نقاش مع الجمهور.

فيلم «وراء الشمس» بالمسرح الصغير

يعرض بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الخامسة والنصف مساءً، فيلم «وراء الشمس» للمخرج عزيز شناوي، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعقبه نقاش مع الجمهور.

فيلم «أخت أخ غطاء بالوعة» بالمسرح الصغير

يعرض بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة والنصف مساءً، فيلم «أخت أخ غطاء بالوعة» للمخرج ميلتشو مانتشيفسكي، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعقبه نقاش مع الجمهور.

فيلم «المحرقة» بمسرح الهناجر

يعرض بمسرح الهناجر، في الواحدة ظهرًا، فيلم «المحرقة» للمخرج شونتارو أوتشيدا، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «ديلو: سينما بلا قيود» بمسرح الهناجر

يعرض بمسرح الهناجر، في الرابعة عصرًا، فيلم «ديلو: سينما بلا قيود» للمخرج ميشيل لا فو، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعقبه نقاش مع الجمهور.

فيلم «مربى الفراشة» بمسرح الهناجر

يعرض بمسرح الهناجر، في السابعة مساءً، فيلم «مربى الفراشة» للمخرج كانتيمير بالاجوف، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «حفلة عيد الميلاد» بمسرح الهناجر

يعرض بمسرح الهناجر، في التاسعة والربع مساءً، فيلم «حفلة عيد الميلاد» للمخرجة ليا ميسيوس، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «قنديل أم هاشم» بسينما الهناجر

يعرض بسينما الهناجر، في الواحدة ظهرًا، فيلم «قنديل أم هاشم» للمخرج كمال عطية، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «بين القصرين» بسينما الهناجر

يعرض بسينما الهناجر، في الثالثة والربع عصرًا، فيلم «بين القصرين» للمخرج حسن الإمام، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «شيء من الخوف» بسينما الهناجر

يعرض بسينما الهناجر، في السادسة مساءً، فيلم «شيء من الخوف» للمخرج حسين كمال، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «الطريق المفقود» بسينما الهناجر

يعرض بسينما الهناجر، في الثامنة والنصف مساءً، فيلم «الطريق المفقود» للمخرج ديفيد لينش، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «هيسل 85» بسينما الزمالك

يعرض بسينما الزمالك 1، في الثالثة عصرًا، فيلم «هيسل 85» للمخرجة تيودورا آنا ميهاي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «نظرة للوراء» بسينما الزمالك

يعرض بسينما الزمالك 1، في الخامسة والنصف مساءً، فيلم «نظرة للوراء» للمخرج هيروكازو كوريدا، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «المينوتور» بسينما الزمالك

يعرض بسينما الزمالك 1، في الثامنة مساءً، فيلم «المينوتور» للمخرج أندري زفياجنسيف، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «عار ومال» بسينما الزمالك

يعرض بسينما الزمالك 2، في الثالثة والنصف عصرًا، فيلم «عار ومال» للمخرج فيسار مورينا، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «برونيلو: الرؤية النبيلة» بسينما الزمالك

يعرض بسينما الزمالك 2، في السادسة مساءً، فيلم «برونيلو: الرؤية النبيلة» للمخرج جوزيبي تورناتوري، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «عمل رائع» بسينما الزمالك

يعرض بسينما الزمالك 2، في الثامنة والنصف مساءً، فيلم «عمل رائع» للمخرجة كلير دونيه، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «توقعات منخفضة» بسينما زاوية

يعرض بسينما زاوية 1، في الثالثة عصرًا، فيلم «توقعات منخفضة» للمخرج إيفيند لاندسفيك، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

برنامج الأفلام القصيرة الأول بسينما زاوية

يعرض بسينما زاوية 1، في الخامسة والنصف مساءً، برنامج الأفلام القصيرة الأول، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «البؤساء» بسينما زاوية

يعرض بسينما زاوية 1، في الثامنة مساءً، فيلم «البؤساء» للمخرج فريد كافاييه، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «فيتوريو دي سيكا: مخرج الحياة» بسينما زاوية

يعرض بسينما زاوية 2، في الخامسة مساءً، فيلم «فيتوريو دي سيكا: مخرج الحياة» للمخرج فرانشيسكو زيبيل، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «مدى الحياة» بسينما زاوية

يعرض بسينما زاوية 2، في السابعة والنصف مساءً، فيلم «مدى الحياة» للمخرج أحمد سيفين، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «صناعة ماري أنطوانيت» بسينما التحرير

يعرض بسينما التحرير، في الثالثة عصرًا، فيلم «صناعة ماري أنطوانيت» للمخرجة إليانور كوبولا، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «الفتى النووي» بسينما التحرير

يعرض بسينما التحرير، في الخامسة مساءً، فيلم «الفتى النووي» للمخرج يورين مولتر، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «القطط البشرية» بسينما التحرير

يعرض بسينما التحرير، في التاسعة مساءً، فيلم «القطط البشرية» للمخرج جاك تورنير، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «الحرام» بسينما فوكس مول مصر

يعرض بسينما فوكس مول مصر 4، في السادسة مساءً، فيلم «الحرام» للمخرج هنري بركات، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «الموروث» بسينما فوكس مول مصر

يعرض بسينما فوكس مول مصر 12، في السادسة مساءً، فيلم «الموروث» للمخرج مرتضى علي زاده، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «جحيم العابرين» بسينما فوكس مول مصر

يعرض بسينما فوكس مول مصر 12، في التاسعة مساءً، فيلم «جحيم العابرين» للمخرجة هناء العمير، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «مراتي مدير عام» بسينما فوكس ألماظة

يعرض بسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة 5، في السادسة مساءً، فيلم «مراتي مدير عام» للمخرج فطين عبد الوهاب، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «قصر الشوق» بسينما فوكس ألماظة

يعرض بسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة 5، في الثامنة والنصف مساءً، فيلم «قصر الشوق» للمخرج حسن الإمام، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

برنامج «من الكتاب إلى الشاشة» بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف فندق سوفيتيل، من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لقاءات المشاركين في برنامج «من الكتاب إلى الشاشة» ومندوبي الصناعة، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لحاملي البطاقات الذهبية.

ورشة الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام

تقام بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ورشة «من الفكرة للعرض: الذكاء الاصطناعي في خدمة صناع الأفلام»، بتدريب سارة إيفي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والدخول بالدعوات.

ورشة تطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة

تقام بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة، بتدريب هيثم دبور، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والدخول بالدعوات.

ورشة تصميم الإنتاج والهوية البصرية للفيلم

تقام بفندق سوفيتيل، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة مساءً، ورشة «صناعة المكان: تصميم الإنتاج وبناء الهوية البصرية للفيلم»، بتدريب إسلام حسن شوقي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والدخول بالدعوات.

ورشة «الصورة السينمائية: من الفكرة إلى الشاشة»

تقام بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً، ورشة «الصورة السينمائية: من الفكرة إلى الشاشة»، بالتعاون مع شركتي «أدفانسد ميديا» و«ريد ديجيتال سينما»، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والدخول بالدعوات.

ورشة تطوير مسلسلات النوع

تقام بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً، ورشة لتطوير مسلسلات النوع، بتدريب محمود عزت، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والدخول بالدعوات.

محاضرة أنطوان زند بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف، محاضرة مع أنطوان زند، يديرها علاء كركوتي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

محاضرة سعيد شيمي بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من الثانية حتى الثالثة والنصف عصرًا، محاضرة مع مدير التصوير سعيد شيمي، يديرها محمود عبد الشكور، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ندوة صناعة الأفلام بفرق عمل محدودة

يستضيف فندق سوفيتيل بقاعة النيل، من الثانية حتى الثالثة والنصف عصرًا، حلقة نقاشية بعنوان «فريق من شخص واحد: كيف تصنع فيلمًا كاملًا بفريق محدود؟»، بمشاركة علي سعيد ونائل خليفي وجورج بروكوبوف، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حوار مع فاروق فلوكس بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً، حوارًا مع الفنان فاروق فلوكس، تديره الدكتورة يسر فاروق فلوكس، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسوق القاهرة السينمائي

يشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسوق مهرجان القاهرة السينمائي، بفندق سوفيتيل كايرو داون تاون النيل، من 12 ظهرًا حتى 6 مساءً، للتعريف بالمهرجان وتوفير أكواد إعفاء من رسوم التقديم.

ختام مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، دورة الفنان سمير غانم، بحفل يقام على مسرح الدكتور نهاد صليحة، في السادسة مساءً.

افتتاح الدورة السابعة عشرة لمهرجان الرواد المسرحي

تنطلق فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان الرواد المسرحي، في السابعة مساءً، بحفل افتتاح وتكريم الضيوف.

مصر ضيف شرف مهرجان الفيلم الفرنسي العربي

تتواصل بمدينة نوازي لو سيك الفرنسية فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، بمشاركة مصر ضيف شرف، عبر برنامج خاص يستعرض تاريخ السينما المصرية وإبداعاتها المعاصرة.

معهد السينما ومسرح إسكندرية بدوري أكاديمية الفنون

يلتقي فريقا معهد السينما ومسرح إسكندرية، في الثالثة عصرًا، ضمن الجولة الرابعة من دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم 2026/2027.

المدرسة التكنولوجية والمدرسة الثقافية بدوري أكاديمية الفنون

يلتقي فريقا المدرسة التكنولوجية والمدرسة الثقافية، في الثالثة و35 دقيقة عصرًا، ضمن الجولة الرابعة من دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم 2026/2027.

مسرح إسكندرية وفنون شعبية بدوري أكاديمية الفنون

يلتقي فريقا مسرح إسكندرية وفنون شعبية، في الرابعة و10 دقائق عصرًا، ضمن الجولة الرابعة من دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم 2026/2027.

ملتقى الطفل «همم للقمم» بقصر الطفل بجاردن سيتي

تتواصل بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي فعاليات الدورة الثانية من ملتقى «همم للقمم»، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم الأطفال ذوي الهمم، ويتضمن ورشا فنية وثقافية وحرفية وعروضا فنية لتنمية المواهب وتعزيز الدمج المجتمعي.

انطلاق دورة كتابة القصة القصيرة بملتقى السرد العربي

ينظم ملتقى السرد العربي بالقاهرة، في السادسة مساءً، دورة لكتابة القصة القصيرة بنظام الحضور الشخصي، يقدمها أستاذ النقد الأدبي الدكتور حسام، وتتناول توليد الأفكار وبناء الحبكة والشخصيات والأسلوب اللغوي والمراجعة والتحرير.

ندوة «محبة.. تسامح.. وطن» بمركز إبداع الأمير طاز

ينظم مركز إبداع الأمير طاز بالقاهرة، في السادسة مساءً، ندوة «محبة.. تسامح.. وطن»، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، احتفالًا باليوم العالمي للتسامح، لمناقشة قيم المواطنة وقبول الآخر ومواجهة خطاب الكراهية والتنمر، بمشاركة نخبة من المتخصصين.

ندوة عن تأثير التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي ببيت السحيمي

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السادسة مساءً، ندوة «تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على حياتنا المعاصرة»، لمناقشة انعكاساتهما على العلاقات الاجتماعية والصحة النفسية، يعقبها حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية.

ورشة إعداد الممثل ببيت السحيمي

يقدم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي، في الخامسة مساء، ورشة لإعداد الممثل، بإشراف المخرج محمود السيد، لتدريب المشاركين على أساسيات التمثيل وتطوير مهارات الأداء والتعبير الحركي.

ليلة «غرام» للإنشاد والمولوية بقبة الغوري

ينظم صندوق التنمية الثقافية ليلة «غرام» بمركز إبداع قبة الغوري، في السابعة والنصف مساءً، بمشاركة المنشد الشيخ صبري سالم وراقصة المولوية أفنان شاهر.

مائدة مستديرة حول «الفلسفة وقضايا المجتمع»

تنظم الجمعية الفلسفية المصرية بمقرها، في السادسة مساءً، مائدة مستديرة بعنوان «الفلسفة وقضايا المجتمع»، بمشاركة نخبة من أساتذة الفلسفة وعلم الاجتماع، ويديرها الدكتور مصطفى النشار، احتفالًا باليوم العالمي للفلسفة.

ندوة عن الإرث الأدبي والفلسفي لطه حسين بالجونة

تنظم مكتبة ديوان بالجونة ندوة لإحياء الإرث الأدبي والفلسفي لعميد الأدب العربي طه حسين، يقدمها سام أيمن، احتفاءً بذكرى ميلاده وإسهاماته الفكرية والأدبية.

صالون أحمد عبد المعطي حجازي ببيت الشعر العربي

ينظم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، في السابعة مساء، صالون أحمد عبد المعطي حجازي بعنوان «الملاح التائه.. علي محمود طه»، لاستعراض تجربة الشاعر الراحل ومكانته في الشعر العربي الحديث.

حفل «وهابيات» بمعهد الموسيقى العربية

تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل «وهابيات»، بمعهد الموسيقى العربية، في الثامنة مساءً، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وبمشاركة هند النحاس وإبراهيم رمضان وسامح منير وريم كمال، لتقديم روائع محمد عبد الوهاب.

حفل جائزة الدولة للمبدع الصغير بمسرح الجمهورية

يستضيف مسرح الجمهورية، في الثامنة مساءً، حفل جائزة الدولة للمبدع الصغير، ضمن البرنامج الفني لدار الأوبرا المصرية، احتفاءً بالمواهب الإبداعية الشابة.

«نداء الحياة» بنادي فنون الأوبرا بدمنهور

ينظم نادي فنون الأوبرا بدار أوبرا دمنهور، في الحادية عشرة صباحًا، لقاء «نداء الحياة.. جدلية الحب والصراع بين الدراما والموسيقى في باليه لوركيانا»، يتضمن عرض فيديو للباليه وحوارًا مع الدكتورة سحر حلمي، إعداد وتقديم إيمان مكاوي.

ساقية الصاوي تنظم رحلة ثقافية للمعالم الإسلامية

تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي، بالتعاون مع مبادرة «رحالة عبر التاريخ»، رحلة ثقافية تشمل مسجد السلطان حسن والرفاعي وقلعة صلاح الدين وباب العزب، والتجمع بحديقة الساقية في التاسعة صباحًا، والتحرك التاسعة والنصف، والعودة الثالثة عصرًا.

حفل فرقة «أنغامنا» بساقية الصاوي

تحيي فرقة «أنغامنا» حفلًا بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، في الثامنة مساءً، تقدم خلاله أغاني من التراث القديم بقيادة المايسترو شريف عباس والدكتور وائل زين.

مسرحية «حواديت» بمركز الإبداع الفني

يقدم مركز الإبداع الفني، في السابعة والنصف مساء، عرض «حواديت» لفرقة «ذا أكتور ستوديو»، إخراج خالد جلال، ويتناول حكايات ومواقف إنسانية في قالب مسرحي.

مسرحية «باسورد» بمسرح القاهرة للعرائس

يستضيف مسرح القاهرة للعرائس، في السابعة والنصف مساء، عرض «باسورد» للأطفال، الذي يجمع بين فنون العرائس والترفيه والخيال.

مسرحية «ساعة حظ» بمسرح أوبرا ملك

يتواصل على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، في الثامنة مساء، عرض «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب، إخراج حسام التوني، وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

مسرحية «الملك لير» بالمسرح القومي

يستضيف المسرح القومي بالعتبة، في التاسعة مساء، عرض «الملك لير» لويليام شكسبير، بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي، وإخراج شادي سرور.

مسرحية «التياترو» بمسرح السلام

يتواصل على مسرح السلام، في الثامنة مساء، عرض «التياترو»، تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة نور محمد وعبد المنعم رياض ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي.

مسرحية «الحالة خطيرة جدا» بمسرح بيرم التونسي

يستضيف مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، عرض «الحالة خطيرة جدا» لفرقة الإسكندرية، بطولة بدرية طلبة ورضا إدريس وأحمد سعد ميشو وإيهاب مبروك.

مسرحية «متولي وشفيقة» بمسرح الطليعة

تستضيف قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، في التاسعة مساء، عرض «متولي وشفيقة»، إخراج أمير اليماني، ويقدم معالجة معاصرة للحكاية الشعبية وصراع الإنسان مع ماضيه.

مسرحية «سجن اختياري» بمسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة، في السابعة مساء، عرض «سجن اختياري»، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

مسرحية «يمين في أول شمال» بمسرح السلام

يتواصل بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، في الثامنة والنصف مساء، عرض «يمين في أول شمال»، تأليف محمود جمال حديني، وإخراج وبطولة عبد الله صابر، بمشاركة إيهاب محفوظ.

معرض «إحياء.. سحر التراث» بجاليري وهبة العطار

يتواصل بجاليري وهبة العطار بالزمالك معرض «إحياء.. سحر التراث»، الذي تنظمه ALBA Gallery، ويقدم أعمالا مستوحاة من الفن والتراث العربي، من الثانية عشرة ظهرا حتى الحادية عشرة مساء، والدخول بدعوة عامة.

معرض «هنا القاهرة» بجاليري المشربية

يتواصل بجاليري المشربية للفن المعاصر معرض «هنا القاهرة» للفنان العراقي عباس هاشم، ويضم أعمالا مستوحاة من الحياة اليومية والثقافة الشعبية، تمزج بين التصوير التشخيصي والتجريد.

معرض «Nature in Tesserae» بجاليري سفرخان

يتواصل بجاليري سفرخان بالزمالك معرض «Nature in Tesserae»، ويضم أعمال فسيفساء رخامية مستوحاة من الطبيعة والطيور والحيوانات المصرية، بمشاركة خمسة فنانين وحرفيين.

معرض «غير المرئي» بجاليري مصر

يتواصل بجاليري مصر بالزمالك معرض «غير المرئي» للفنانة إيمان عزت، ويقدم أعمالا تستكشف أسرار الطبيعة وقوتها الخفية من خلال تأمل بذور النباتات العصارية.

معرض «الدائرة الكونية» بجاليري بيكاسو إيست

يتواصل بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس معرض «الدائرة الكونية» للفنانة حنان يوسف، ويتناول رمزية الدائرة وعلاقتها بالطبيعة والترابط الإنساني ودورات الحياة.

معرض «كُوربة وأكثر» بجاليري بيكاسو إيست

يتواصل بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس معرض «كُوربة وأكثر» للفنان أسامة فريد، ويقدم معالجات تشكيلية مستوحاة من عمارة الكوربة والمعالم التاريخية المصرية.

معرض «الخزف المفاهيمي» بقاعة الباب

يتواصل بقاعة الباب بساحة دار الأوبرا معرض «الخزف المفاهيمي.. من الشكل إلى الفكرة»، بمشاركة 11 فنانة يقدمن أعمالا خزفية معاصرة تتناول قضايا إنسانية ومجتمعية.

معرض «ونس» بجاليري قرطبة

يتواصل بجاليري قرطبة بالمهندسين معرض «ونس» للفنان وائل نور، ويضم 22 لوحة مائية تستلهم الحياة في صعيد مصر وعلاقة الإنسان بالطبيعة.

معرض «مساحة مشتركة» بجاليري نوت

يتواصل بجاليري نوت بالزمالك معرض «مساحة مشتركة»، بمشاركة وجيه وهبة ضيف شرف وعدد من الفنانين، ويضم أعمالا متنوعة في النحت والرسم والتصوير.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» بجاليري ضي

يتواصل بجاليري ضي بالزمالك معرض «إيقاعات بصرية شرقية» للفنانة سوسن أبو النجا، ويضم أعمالا مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» بجاليري ضي

يتواصل بجاليري ضي بالزمالك معرض «سفر الروح» للفنانة ماجدة علي، ويقدم أعمالا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من صور وحكايات.

معرض «الأبد هو الآن» بأهرامات الجيزة

يتواصل بمنطقة أهرامات الجيزة معرض «الأبد هو الآن» في دورته السادسة، بمشاركة فنانات من دول مختلفة، ويضم أعمالا تركيبية تستكشف الذاكرة الثقافية والاستمرارية.

معرض «تشابهات خفية» بوسط البلد

يتواصل بمساحة «أكسس آرت سبيس» بوسط البلد معرض «تشابهات خفية» للفنان بسام الزغبي، ويستكشف أوجه التشابه بين الإنسان والطبيعة، من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء.

معرض «Dimensions» بجاليري أركيد

يتواصل بجاليري أركيد معرض «Dimensions» بالتعاون مع متحف ليلى عزت، بمشاركة 36 فنانا وفنانة يقدمون رؤى متنوعة للفن التشكيلي المعاصر.

معرض «رؤى مصرية شابة» بجاليري سويلم

يتواصل بجاليري سويلم معرض «رؤى مصرية شابة»، بمشاركة 24 فنانا وفنانة من الجيل الجديد، من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء.

هاكاثون المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل بمكتبة الإسكندرية فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب، بمشاركة فرق تطور حلولا بالذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة، من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

معرض «كواليس.. السينما والأرشيف» بالجامعة الأمريكية

يتواصل بقاعة التصوير الفوتوغرافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة معرض «كواليس.. السينما والأرشيف»، ويضم صورا للفنان فؤاد الخوري ومقتنيات من مجموعة محمود قاسم.

معرض «ما ينبت في الظل» بجاليري جيبسوم

يتواصل بجاليري جيبسوم بالمعادي معرض «ما ينبت في الظل» للفنانة هنا السجيني، ويضم أعمالا نحتية وتركيبات فنية بالطين والبرونز والدانتيل، تستكشف الهشاشة والقوة والفقد.

ختام «ساحة المستقلين» بمركز محمود مختار الثقافي

تختتم بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة فعاليات «ساحة المستقلين» ضمن مهرجان القاهرة للكوميكس، من الثانية عشرة ظهرا حتى الثامنة مساء، بعرض مطبوعات ورسوم أصلية محدودة النسخ، والدخول مجانا.

ختام معرض «خيوط أبدية» بالمتحف القومي للحضارة المصرية

يختتم بقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية معرض «خيوط أبدية»، الذي يجمع الكتان المصري القديم والأزياء المكسيكية التقليدية، ويضم أعمالا فوتوغرافية للفنان أيمن لطفي.

ختام معرض «بعد الخسوف» بجاليري نوكس

يختتم بجاليري نوكس معرض «بعد الخسوف»، بمشاركة 42 فنانا مصريا ومكسيكيا، ويقدم أعمالا تمزج بين الرمزية المصرية والمكسيكية.

ختام معرض «أجنحة بلا خرائط» بجاليري ديمي

يختتم بجاليري ديمي بالزمالك معرض «أجنحة بلا خرائط» للفنانة رانيا جاد، الذي يضم مجموعة من لوحاتها الفنية.

ختام معرض «صمت الضوء» بجاليري ديمي

يختتم بجاليري ديمي بالزمالك معرض «صمت الضوء» للفنانة آلاء نجم، ويضم نحو 30 عملا فنيا تتناول أثر الأشخاص واللقاءات العابرة في حياتنا.

ختام معرض «أصلي مصري» بجاليري المشهد

يختتم بجاليري المشهد بالزمالك معرض «أصلي مصري» للنحات عصام درويش، ويضم أعمالا تستحضر الهوية المصرية والإنسان والمكان، من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء.