خبير: لقاء أمريكا وروسيا والصين محاولة لخفض التصعيد الدولي وليس مؤشرا على التقارب

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن اللقاء المرتقب بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين يعكس إدراكًا لدى القوى الكبرى بأن استمرار حالة التنافس والاستقطاب والصراعات المتبادلة أضر بمصالح الجميع، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تستهدف خفض حدة التوترات الدولية وإدارة الخلافات بما يقلل الخسائر.

وجود تناقضات جوهرية

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن اللقاء يمثل محاولة لتبريد الأجواء الدولية وخفض مستوى التصعيد، لكنه لا يعني حدوث تقارب أو تفاهم استراتيجي أو تطبيع في العلاقات بين القوى الثلاث، نظرًا لوجود تناقضات جوهرية ومصالح استراتيجية متعارضة فيما بينها.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة وروسيا والصين لا تزال منخرطة في ملفات صراع وتنافس متعددة، سواء الحرب الروسية الأوكرانية، أو المواجهة الأمريكية مع إيران، فضلًا عن التحركات والتفاعلات الصينية في منطقة وسط آسيا.

وأشار إلى أن أهمية اللقاء تنبع من الثقل السياسي والاستراتيجي الذي تتمتع به الدول الثلاث، باعتبارها من أكبر القوى المؤثرة في النظام الدولي، لافتًا إلى أن استمرار التنافس بينها بات يفرض تداعيات اقتصادية وسياسية على مختلف الأطراف.

انتهاء الخلافات بين القوى الكبرى

وشدد على أن التحركات الحالية لا تعني انتهاء الخلافات بين القوى الكبرى، وإنما تعكس رغبة في إدارة التنافس والصراعات بصورة أكثر براغماتية، بما يحقق المصالح ويحد من الخسائر، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النظام الدولي.