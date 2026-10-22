زيلينسكي: نأمل عقد مُحادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا قبل مطلع نوفمبر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تأمل عقد اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا على مستوى فرق التفاوض، في موعد لا يتجاوز مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدًا دعم كييف للمقترح الأمريكي الرامي إلى استئناف المحادثات لإنهاء الحرب.

وقال «زيلينسكي»، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إن الجانب الأمريكي اقترح عقد اللقاء في أقرب وقت ممكن، وإن أوكرانيا تؤيد هذا التوجه، معربًا عن أمله في أن تنعقد المحادثات خلال الأيام المقبلة أو بحلول بداية نوفمبر على أقصى تقدير، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن كييف تلقت مؤشرات تفيد بموافقة موسكو من حيث المبدأ على استئناف اللقاءات الثلاثية على مستوى فرق التفاوض، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين بشأن الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع.

وتأتي هذه التحركات عقب لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج، في اجتماع تناول الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وإمكانية استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف بوساطة واشنطن. وأعلن الكرملين أن روسيا مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المحادثات خلال نوفمبر، مع التركيز على ترتيبات الأمن بعد انتهاء الصراع.

وأكد «زيلينسكي» استعداد بلاده لمناقشة مقترحات تتعلق بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، إلى جانب هدنة في قطاع الطاقة ومبادرات إنسانية، في وقت لا تزال فيه الهجمات العسكرية مستمرة على الجبهات الأوكرانية.

ورغم المؤشرات على استئناف الاتصالات، لم يُعلن حتى الآن عن موعد نهائي أو مكان محدد للاجتماع الثلاثي، كما لم تظهر مؤشرات على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الضمانات الأمنية ومستقبل الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وتعكس المبادرة الأمريكية محاولة جديدة لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، وسط استمرار الحرب وتباين مواقف موسكو وكييف بشأن شروط التسوية.