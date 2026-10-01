ترامب: لم نقدم أي شيء لروسيا مقابل الإفراج عن هابارد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات مقابل إفراج روسيا عن المواطن الأمريكي ستيفن هابارد، الذي أُطلق سراحه الأربعاء بعد احتجازه لأكثر من أربع سنوات، في خطوة جاءت بالتزامن مع تحركات دبلوماسية أمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن هابارد أُفرج عنه بناءً على طلب مباشر تقدم به إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن واشنطن لم تكن مطالبة بتقديم أي مقابل، وأن الإفراج عنه لم يتطلب تبادلًا للسجناء.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن هابارد جاء احترامًا له، واصفًا الخطوة بأنها تطور استثنائي في العلاقات بين واشنطن وموسكو، فيما أعلن أن المواطن الأمريكي في طريق عودته إلى بلاده للقاء أسرته.

وجاء الإعلان عن الإفراج خلال زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، حيث التقى بوتين لإجراء محادثات تناولت الحرب في أوكرانيا وسبل التوصل إلى تسوية. ووجّه ويتكوف الشكر للرئيس الروسي على الإفراج عن هابارد، مشيرًا إلى أن الخطوة ستتيح له العودة إلى أسرته.

وهابرد، البالغ من العمر 74 عامًا، مدرس أمريكي متقاعد من ولاية ميشيجان، احتُجز في روسيا منذ عام 2022، بعدما اتهمته السلطات الروسية بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة تقارب سبع سنوات في عام 2024.

وكانت الإدارة الأمريكية قد صنفت احتجازه على أنه احتجاز تعسفي، بينما نفى هابارد والجانب الأمريكي الاتهامات الموجهة إليه.

وفي منشور لاحق، ربط ترامب نجاح المفاوضات بقراره تعليق فرض بعض العقوبات على روسيا، محذرًا من أن المفاوضات كانت ستتوقف لو دخلت العقوبات حيز التنفيذ.