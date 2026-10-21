وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظرائه من العراق ونيجيريا وإيطاليا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظرائه العراقي والنيجيري والإيطالي، خلال اتصالات هاتفية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيانات منفصلة - أن الشيخ عبدالله بن زايد بحث، خلال اتصال مع الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، آخر المستجدات الإقليمية والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

وفي اتصال هاتفي آخر، بحث الشيخ عبدالله بن زايد مع بيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار الاقتصادي على شعبيهما، إلى جانب مجمل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يدعم أولوياتهما التنموية وتطلعاتهما إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وتناول الاتصال مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.