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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: قد نعقد محادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا خلال شهر نوفمبر

الرئيس الأوكراني: قد نعقد محادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا خلال شهر نوفمبر
الرئيس الأوكراني: قد نعقد محادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا خلال شهر نوفمبر
أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه قد تُعقد محادثات ثلاثية على المستوى الفني بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا في الفترة ما بين 6 و10 نوفمبر، رغم أنه لم يتم بعد تحديد التاريخ والمكان بشكل نهائي.

وأضاف زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم "من الجيد أن تتاح لنا فرصة تشجيع الروس نحو المفاوضات.. نحن ممتنون للجانب الأمريكي على وساطته خلال اجتماعنا في أوسلو؛ فقد كان مقترحاً من الجانب الأمريكي عقد اجتماع في شهر نوفمبر".

ولم يتم تحديد المكان بشكل نهائي، حسب زيلينسكي.

وفي سياق أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الجيشُ الأوكراني تمكّنَ قواتِ الدفاع الجوية من استهداف 124 طائرةً مسيرةً وصاروخاً روسياً من أصل 168 في هجمات خلال اليوم.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن موسكو شنت هجوماً على أوكرانيا باستخدام 168 طائرة مسيرة هجومية (من بينها 51 طائرة تعمل بمحركات نفاثة)، بما في ذلك طائرات من طراز "جيربيرا" (Gerbera) وأنواع أخرى من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى صواريخ من طراز "S8000 Banderol/Dan-T".

ووفقاً للبيانات الأولية، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية "نجحت الدفاعات الجوية خلال هذه الفترة في إسقاط أو تحييد 122 طائرة مسيرة (بينها 37 طائرة تعمل بمحركات نفاثة) وصاروخين من طراز "S8000 Banderol/Dan-T"".

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن نحو 30 طائرة مسيرة هجومية كانت لا تزال موجودة في الأجواء الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستوى الفني بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا وكالة أنباء يوكراين فورم فرصة تشجيع الروس

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