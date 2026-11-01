الأقصر.. زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض الولادات القيصرية

عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر اجتماعهما الشهري لمراجعة مؤشرات أداء خدمات تنظيم الأسرة، وبحث سبل تطوير المنظومة والتغلب على التحديات التي تواجه تقديم الخدمة للسيدات.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور أحمد الملاح، والدكتورة غادة شعيب، حيث ناقش الحضور آليات رفع كفاءة برامج تنظيم الأسرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات بمختلف المنشآت الصحية.

وتصدر ملف تنظيم الأسرة بعد الولادة جدول المناقشات، مع الاتفاق على زيادة معدلات استخدام وتركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتعريف بأهمية البرنامج وفوائده الصحية للأم والطفل.

كما تناول الاجتماع أهمية الحد من معدلات الولادة القيصرية، وتعزيز مشاركة أطباء النساء والتوليد بالمراكز الطبية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بما يسهم في تسهيل حصول السيدات على الوسائل المناسبة وضمان استمرارية المتابعة والرعاية الصحية.

وتأتي هذه التحركات في إطار التنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بهدف تحسين مؤشرات الأداء والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير رعاية صحية أفضل للسيدات بالمحافظة.