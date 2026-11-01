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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تصنف البحرية والقوات الجوية البريطانية «منظمات إرهابية»

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، تصنيف البحرية الملكية البريطانية والقوات الجوية الملكية البريطانية منظمتين «إرهابيتين»، فيما صنفت جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6 «جماعة معادية».

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أن القرار يأتي ردًا على ما وصفته بالتصرفات البريطانية «الخبيثة»، وعلى رأسها تصنيف لندن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن القرار يستند إلى توجيهات صادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك عقب إدراج المملكة المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب قانون التهديدات الحكومية لعام 2026، في 13 يوليو.

اتهامات إيرانية لبريطانيا بالمشاركة في الحرب

ولم تقتصر الاتهامات الإيرانية على التصنيفات المتبادلة، إذ اتهمت طهران لندن بالمشاركة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، من خلال إتاحة الوصول إلى قواعد ومنشآت عسكرية ولوجستية خاضعة للولاية القضائية البريطانية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الإقليمية منذ 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، لترد طهران بهجمات في أنحاء المنطقة.

مضيق هرمز يعود إلى واجهة التوترات

ورغم الجهود الدبلوماسية اللاحقة ومذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو، لا تزال الخلافات قائمة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

طهران ولندن إيران البحرية والقوات الجوية البريطانية منظمات إرهابية الحرس الثوري الإيراني جهاز الاستخبارات MI6 إيران وبريطانيا

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