في ذكرى رحيل فؤاد حداد.. شاعر العامية الذي لا يغيب

تحل اليوم الأحد ذكرى رحيل شاعر العامية الكبير فؤاد حداد، أحد أبرز الأصوات الشعرية التي أثرت في وجدان الشعب العربي بكلماته الصادقة ونبضه الوطني والإنساني.

ترك فؤاد حداد خلال مسيرته الإبداعية الطويلة إرثًا شعريًا خالدًا يجسد روح مصر وتاريخها ونضالها، وظل صوته حاضرًا في كل مناسبة وطنية، لا يخفت صداه عبر الأجيال.

وُلد فؤاد حداد في حي الظاهر بالقاهرة عام 1927، وتلقى تعليمه في مدرستي الفرير والليسيه الفرنسية، حيث تعمّق في دراسة اللغة والأدب الفرنسيين، إلى جانب اطلاعه الواسع على التراث العربي من خلال مكتبة والده التي كانت تزخر بكنوز الشعر العربي القديم.

وقد كوّن هذا المزيج الثقافي واللغوي الفريد شخصيته الشعرية المتميزة، التي جمعت بين الأصالة والانفتاح، وبين العامية المصرية والنَفَس الأدبي الرفيع.

يُعد فؤاد حداد من روّاد شعر العامية، إذ استطاع أن يجعل من العامية وسيلة راقية للتعبير عن وجدان المصريين وآمالهم وآلامهم.

اتسم شعره بالبساطة والعمق والصدق الفني، فكانت كلماته قريبة من الناس، تعبّر عنهم وتنبض بروح الوطن في الوقت نفسه.

ارتبط اسم فؤاد حداد بتعاونٍ فني وثيق مع الملحن الكبير سيد مكاوي، وقدّما معًا أعمالًا خالدة لا تزال محفورة في الذاكرة الوطنية.

من أبرز هذه الأعمال برنامج "المسحراتي" الذي قُدم عام 1964، وبرنامج "من نور الخيال وصنع الأجيال" الذي عُرض عام 1969 في ثلاثين حلقة بصوت سيد مكاوي، ومنه خرجت الأغنية الشهيرة "الأرض بتتكلم عربي" التي أصبحت رمزًا للوطنية المصرية والعربية.

ولم تغب القضية الفلسطينية عن وجدان فؤاد حداد، فقد كتب قصيدتي "إلا فلسطين" و"مسحراتي القدس"، معبّرًا فيهما عن مكانة القدس في قلب الأمة العربية، ومؤكدًا أن الكلمة يمكن أن تكون سلاحًا في وجه الاحتلال وصوتًا للحرية والكرامة.

كما كتب عددًا من الأغنيات التي تغنّى بها كبار الفنانين، من بينهم محمد منير الذي قدّم من كلماته أغنيات خالدة مثل "الليلة يا سمرا" و"تعالى نلضم أسامينا".

ولا تزال كلمات حداد تُستلهم في الأعمال الفنية الحديثة، مثل فيلم "كف القمر" عام 2011. وشملت أعماله المسرحية والدرامية مسرحيات "كلعبون" و"البعبع" و"قاعدين ليه" و"من القلب للقلب"، بالإضافة إلى المسلسل الشهير "أيوب البحر".

رحل فؤاد حداد عن عالمنا عام 1985، تاركًا بصمة لا تُمحى في مسيرة الشعر العامي، ولا يزال حضوره متجددًا في وجدان المصريين والعرب، الذين يجدون في كلماته الصدق والعشق للوطن والإنسان.