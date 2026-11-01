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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعيد موسى: النباتات الطبية والعطرية تحقق عوائد مادية جيدة للمزراع والدولة

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

أكد الدكتور سعيد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الوزارة بقطاع النباتات الطبية والعطرية، في إطار دعم مشروعات التوسع الأفقي والرأسي، باعتباره أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة الصادرات.

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن وزير الزراعة شهد فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، بمشاركة عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والمجالس التصديرية المعنية بالقطاع، في خطوة تعكس أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم هذا النشاط الحيوي.

تحقيق عوائد مادية جيدة للمزارع المصري

وتابع أن استثمارات القطاع الزراعي تصل إلى نحو 400 مليون دولار، بما يسهم في زيادة الدخل القومي، وتعزيز العائد الاقتصادي، وتحقيق عوائد مادية جيدة للمزارع المصري.

سعيد موسى البحوث الزراعية وزارة الزراعة مشروعات التوسع الأفقي الصادرات

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