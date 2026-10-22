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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد محطة البحوث الزراعية لجنوب الوادى «توشكى» بمدينة أبو سمبل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد محطة البحوث الزراعية لجنوب الوادى " توشكى " بمدينة أبو سمبل السياحية لمتابعة دورها في دعم منظومة البحث العلمي الزراعي، والتعرف على جهودها في إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية الهادفة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

محافظ أسوان يتابع أنشطة المحطة ويؤكد أهمية البحث العلمي في تطوير الإنتاج الزراعي

وأثناء جولته برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور محمود أحمد مدير المحطة، والمهندسة ريهام عبد الصبور، إحدى العاملات بالمحطة وخريجة كلية الزراعة بجامعة أسوان عام 2023.

إستمع محافظ أسوان إلى شرح تفصيلي حول طبيعة العمل بالمحطة، وما تنفذه من أبحاث وتجارب زراعية تستهدف تطوير أساليب الزراعة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، واستنباط الأصناف الملائمة للظروف البيئية والمناخية بالمنطقة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية الدور الذي تقوم به المحطة في دعم القطاع الزراعي، من خلال توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يعزز فرص التوسع الزراعي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مناطق جنوب الوادى التي تمتلك مقومات واعدة للإستثمار الزراعى. 

500 فدان مساحة المحطة.. و300 فدان مخصصة للبساتين وأبحاث النخيل

وإستعرض مدير المحطة مكوناتها وإمكاناتها، حيث يختص بتحليل التربة للأراضى حيث أنها طبيعتها قلوية بنسبة بسيطة، ودرجة الملوحة ثابتة بها، موضحاً أنها تقع على مساحة إجمالية تبلغ 500 فدان، منها 300 فدان مخصصة للبساتين، وتضم مجموعة من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها نخيل البارحي، الذي يحظى باهتمام ضمن الأنشطة البحثية التي تستهدف تحسين الإنتاج وتطوير الممارسات الزراعية.

وأشار إلى أن العمل البحثي بالمحطة يبدأ من دراسة طبيعة التربة وتحليلها، مروراً بإجراء التجارب الزراعية وإستنباط الأصناف واختيار المحاصيل المناسبة، وصولاً إلى تحديد الأساليب المثلى للزراعة والتسميد، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مع مراعاة طبيعة الظروف البيئية بالمنطقة.

3 معامل متخصصة لتحليل التربة والمياه والأسمدة والنباتات

كما تضم المحطة 3 معامل متخصصة في تحليل التربة والمياه والأسمدة والنباتات، بما يتيح إجراء الفحوص والتحليلات اللازمة لتقييم خصائص التربة وجودة مياه الري واحتياجات المحاصيل، وتحديد السياسة السمادية المناسبة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأسمدة ويرفع كفاءة العملية الإنتاجية.

وتشمل المنشآت أيضاً مبنى للإدارة، وآخر للتدريب، وثالثاً مخصصاً للاستراحات، فيما يعمل بالمحطة 16 من الموظفين والمهندسين والعاملين والفنيين، الذين يشاركون في تنفيذ المهام البحثية والفنية والإدارية المرتبطة بأنشطتها المختلفة.

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