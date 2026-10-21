بالهدايا.. محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بمطار أبو سمبل.. شاهد

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ضيوف مدينة أبو سمبل السياحية وزائريها من الأفواج السياحية الوافدة للمشاركة فى فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وذلك بمطار أبو سمبل الدولى.

حيث حرص المحافظ على الترحيب بالزائرين وتوزيع الهدايا التذكارية والفرعونية عليهم ، فى أجواء تعكس كرم الضيافة الأسوانية وتقديم تجربة سياحية متميزة تليق بمكانة هذا الحدث العالمى الفريد.

10 رحلات طيران لمطار أبو سمبل الدولى تقل 3 ألاف سائح وزائر

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم وصول 10 رحلات طيران لمطار أبو سمبل الدولى تقل 3 ألاف سائح وزائر من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات لمشاهدة ظاهرة التعامد.

إستقبال حافل لضيوف المهرجان بمطار أبو سمبل الدولى

ورافق محافظ أسوان فى إستقبال الأفواج السياحية نائبه السيد أسامة رزق داود ، واللواء طيار محمد سعد مدير عام مطار أبو سمبل الدولى ، وعلى ياسين رئيس المدينة ، حيث قاموا بتوزيع الهدايا التذكارية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة على الزائرين، تعبيراً عن الترحيب بهم وتقديراً لحرصهم على المشاركة فى متابعة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية والأثرية التى تنفرد بها عاصمة الثقافة الإفريقية ، وتجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وإبداع المصريين القدماء فى علوم الفلك والهندسة.

إستعدادات مكثفة لإستقبال الزائرين وإظهار الوجه الحضارى لزهرة الجنوب

وأكد المهندس عمرو لاشين أن مدينة أبو سمبل السياحية شهدت إستعدادات مكثفة قبل إنطلاق فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى ، مع الإطمئنان على جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والتنظيمية ، وتأمين الأفواج السياحية والزائرين ، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة، وتنفيذ اللمسات الجمالية التى تسهم فى إظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، وتوفير أجواء مريحة وآمنة لضيوفها من مختلف الجنسيات.

تسهيلات لراحة كبار السن وذوى الإعاقة وتنظيم حركة الأفواج السياحية

وأشار محافظ أسوان إلى تجهيز عربات الجولف لنقل كبار السن وذوى الإعاقة من البوابة الرئيسية للمعبد إلى صحن قدس الأقداس، بما ييسر حركة تنقلهم ويضمن مشاركتهم فى مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، فضلاً عن التأكيد على إحكام السيطرة والتنظيم عند مدخل بهو المعبد، لتيسير حركة دخول وخروج الأفواج السياحية ومنع التكدس، وتحقيق الإنسيابية المطلوبة أثناء توافد الزائرين لمتابعة لحظة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

الخلاصة:

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على توفير تجربة سياحية متكاملة لضيوف مهرجان تعامد الشمس، وإبراز المقومات الحضارية والأثرية الفريدة لمدينة أبو سمبل، بما يعكس الوجه الحضارى لمصر ويعزز مكانة أسوان كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.