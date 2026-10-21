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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: مشاركة بمؤتمر الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية.. واستقبال لسفير جمهورية سيريلانكا

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها …

 محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة 2026
 

فقد شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة لعام 2026، والمخصصة لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ، والذى إستضافته مدينة الأقصر ، بمشاركة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، والمهندس مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا ، والدكتور محمد حلمى محمد السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ، إلى جانب عدد من المسؤولين ومنسقى المبادرة وأصحاب المشروعات المرشحة ، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الابتكار البيئى وتعزيز مسارات التنمية المستدامة .

وشهدت فعاليات المؤتمر إستعراض جهود المحافظات المشاركة فى دعم المشروعات الخضراء الذكية ، وتشجيع المبادرات المبتكرة التى تسهم فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة .

كما تضمنت الفعاليات عرضاً تفصيلياً للمشروعات المشاركة بمحافظات الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان للتعريف بأهدافها ومقوماتها ومدى إسهامها فى تحقيق الإستدامة البيئية والاقتصادية والإجتماعية ، فضلاً عن استعراض الحلول المبتكرة التى تقدمها فى مجالات الإستخدام الأمثل للموارد وتحسين جودة الحياة ، فيما إختُتم المؤتمر بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة على مستوى المحافظات الأربع تقديراً لجهودهم وأفكارهم المتميزة .

جهود متنوعة 


 محافظ أسوان يستقبل سفير جمهورية سريلانكا بالقاهرة.. ويبحثان تعزيز التعاون بين الجانبين
 

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، السيد سيسيرا سينافيراتنا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من المجالات ذات الإهتمام المتبادل ، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وتناول اللقاء بحث فرص دعم العلاقات الثنائية بين عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وجمهورية سريلانكا من خلال توسيع مجالات التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى ، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافى والسياحى ، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يسهم فى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. 

وأكد محافظ أسوان على أهمية تعزيز التواصل مع الجانب السريلانكى ، وإستثمار ما تتمتع به زهرة الجنوب من مقومات فريدة ومتنوعة سياحية وأثرية وثقافية فى دعم التعاون السياحى ، فضلاً عن إستكشاف فرص إقامة شراكات إستثمارية وتجارية تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة ، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين الجانبين ، وهو الذى يتجسد فى عقد لقاء لسفير جمهورية سيريلانكا مع رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين .

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