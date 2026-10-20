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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستقبل سفير جمهورية سريلانكا بالقاهرة.. ويبحثان تعزيز التعاون بين الجانبين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، السيد سيسيرا سينافيراتنا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من المجالات ذات الإهتمام المتبادل ، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين .

تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

وتناول اللقاء بحث فرص دعم العلاقات الثنائية بين عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وجمهورية سريلانكا من خلال توسيع مجالات التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى ، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافى والسياحى ، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يسهم فى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

إستثمار المقومات الفريدة والمتنوعة بزهرة الجنوب

وأكد محافظ أسوان على أهمية تعزيز التواصل مع الجانب السريلانكى ، وإستثمار ما تتمتع به زهرة الجنوب من مقومات فريدة ومتنوعة سياحية وأثرية وثقافية فى دعم التعاون السياحى ، فضلاً عن إستكشاف فرص إقامة شراكات إستثمارية وتجارية تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة ، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين الجانبين ، وهو الذى يتجسد فى عقد لقاء لسفير جمهورية سيريلانكا مع رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين .

دعوة السفير السريلانكى لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل

وفى إطار الترويج للمقومات الحضارية والسياحية الفريدة التى تتمتع بها المحافظة ، وجه المحافظ الدعوة للسفير السريلانكى لحضور ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية ، فجر يوم الخميس المقبل ، للإستمتاع بهذا الحدث العالمى الفريد الذى يتكرر مرتين سنوياً فى 22 أكتوبر و22 فبراير، ويجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وإبداع المصريين القدماء في علوم الفلك والهندسة.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص محافظة أسوان على توسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة، وتعزيز فرص الإستثمار والتبادل الإقتصادى والثقافى ، والإستفادة من المقومات المتنوعة التي تمتلكها المحافظة ، فضلاً عن تواجد جامعة أسوان بكلياتها المتنوعة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بما يدعم جهود التنمية ويعزز مكانة أسوان على خريطة السياحة والإستثمار الدولية .

السفير السريلانكى يشيد بالمقومات السياحية والتاريخية لعروس المشاتى

ومن جانبه، أعرب السفير السريلانكى عن تقديره للعلاقات التى تجمع مصر وسريلانكا ، مشيداً بالمكانة السياحية والتاريخية التي تتمتع بها محافظة أسوان ، وما تمتلكه من مقومات حضارية وثقافية وسياحية متميزة تجعلها وجهة مهمة لدعم التعاون السياحى والثقافى ، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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