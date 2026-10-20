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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مهرجان أسوان للثقافة والفنون يواصل عروض التراث الشعبي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تواصلت فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.

أقيم على مسرح فوزي فوزي، عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف، وتضمن فقرات التراث الفلاحي منها "الشمعدان، التنورة، السقايين، الحوايا"

حضر العرض الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات.

وشهد قصر ثقافة كوم أمبو، بحضور أحمد عبد الرحمن عطية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، عرضا فنيا لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة محمد عبدالله، وتضمن فقرات "الخزام، التنوره، البادية، الكف الواحاتى"، وغناء الفنان حسن ناجي.

واستقبل بيت ثقافة كلابشة، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة كابتن محمد الرز، وقدمت الفلكلور الشعبي منها "الربابة، والتنورة".

وأقيم بقصر ثقافة حسن فخر الدين، عرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية تدريب محمد فرغلي، واستعرضت بعدد من رقصاتها التى تعكس البيئة البدوية منها "الترحيب، الفرح، التنورة".

وتنفذ فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتستمر حتى 20 أكتوبر، بمشاركة 7 فرق للفنون الشعبية، هي أسوان وتوشكى وبورسعيد وسوهاج والشرقية ومطروح والوادي الجديد، وذلك في عدد من المواقع الثقافية والخارجية، تشمل مسرح فوزي فوزي، وقصور ثقافة كوم أمبو وكركر وتوشكى وكلابشة وحسن فخر الدين ودهميت والسباعية، ومكتبة الطفل والشباب بدراو، وقصر ثقافة الرديسية، وجامعة أسوان، ونادي صحاري.

ويشهد يوم 21 أكتوبر تقديم عرض فني بمسرح السوق السياحي بمدينة أبو سمبل، فيما تختتم الفعاليات صباح يوم 22 أكتوبر أمام معبد أبو سمبل، بمجموعة من العروض الفنية تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس على المعبد.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.

مسارح مدينة أسوان مهرجان أسوان للثقافة والفنون الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة المهندس عمرو لاشين

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