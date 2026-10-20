محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة 2026

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة لعام 2026، والمخصصة لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ، والذى إستضافته مدينة الأقصر ، بمشاركة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، والمهندس مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا ، والدكتور محمد حلمى محمد السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ، إلى جانب عدد من المسؤولين ومنسقى المبادرة وأصحاب المشروعات المرشحة ، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الابتكار البيئى وتعزيز مسارات التنمية المستدامة .

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تدعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر وتعزز الابتكار البيئى

وشهدت فعاليات المؤتمر إستعراض جهود المحافظات المشاركة فى دعم المشروعات الخضراء الذكية ، وتشجيع المبادرات المبتكرة التى تسهم فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة .

كما تضمنت الفعاليات عرضاً تفصيلياً للمشروعات المشاركة بمحافظات الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان للتعريف بأهدافها ومقوماتها ومدى إسهامها فى تحقيق الإستدامة البيئية والاقتصادية والإجتماعية ، فضلاً عن استعراض الحلول المبتكرة التى تقدمها فى مجالات الإستخدام الأمثل للموارد وتحسين جودة الحياة ، فيما إختُتم المؤتمر بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة على مستوى المحافظات الأربع تقديراً لجهودهم وأفكارهم المتميزة .

محافظ أسوان: المبادرة فرصة واعدة لدعم الأفكار المبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة

وأكد المهندس عمرو لاشين ، فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ، وتشجيع الإبتكار فى تنفيذ مشروعات تراعى الأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية بما يسهم فى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية .

وأوضح محافظ أسوان أن المبادرة تمثل منصة مهمة لإكتشاف ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة ، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض تجاربهم ومشروعاتهم القابلة للتطبيق والتوسع بما يعزز ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال ، ويفتح آفاقاً جديدة للإستفادة من الحلول الذكية فى التعامل مع التحديات البيئية .

تعزيز التعاون بين المحافظات وتعميم التجارب الناجحة لدعم الإقتصاد الأخضر

وأشار عمرو لاشين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على نشر الوعى بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ، وتشجيع التحول نحو الإقتصاد الأخضر ، والتوسع فى المشروعات التى تحقق الإستخدام الأمثل للموارد وتدعم الإستدامة ، مؤكداً أهمية على إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة .

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستقبل 320 مشروعاً .. وتصعيد 25 مشروعاً وفقاً لمعايير التقييم وفوز 13 مشروعاً

وشهدت الدورة الرابعة لعام 2026 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إقبالاً ملحوظاً، حيث تقدم للتنافس 320 مشروعاً، خضعت لعمليات التقييم وفقاً للمعايير والضوابط المحددة، وأسفرت النتائج عن تصعيد 25 مشروعاً إنطبقت عليها معايير التقييم ، وصولاً إلى إختيار 13 مشروعاً فائزاً ، تم تكريم أصحابها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الذى إستضافته مدينة الأقصر، تقديراً لجهودهم وأفكارهم المبتكرة وإسهامات مشروعاتهم فى دعم الإستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية.