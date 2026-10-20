قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات على القنطرة والنبطية الفوقا وتفجيرات في برعشيت
تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة 2026

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة لعام 2026، والمخصصة لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ، والذى إستضافته مدينة الأقصر ، بمشاركة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، والمهندس مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا ، والدكتور محمد حلمى محمد السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ، إلى جانب عدد من المسؤولين ومنسقى المبادرة وأصحاب المشروعات المرشحة ، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الابتكار البيئى وتعزيز مسارات التنمية المستدامة .

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تدعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر وتعزز الابتكار البيئى

وشهدت فعاليات المؤتمر إستعراض جهود المحافظات المشاركة فى دعم المشروعات الخضراء الذكية ، وتشجيع المبادرات المبتكرة التى تسهم فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة .

كما تضمنت الفعاليات عرضاً تفصيلياً للمشروعات المشاركة بمحافظات الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان للتعريف بأهدافها ومقوماتها ومدى إسهامها فى تحقيق الإستدامة البيئية والاقتصادية والإجتماعية ، فضلاً عن استعراض الحلول المبتكرة التى تقدمها فى مجالات الإستخدام الأمثل للموارد وتحسين جودة الحياة ، فيما إختُتم المؤتمر بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة على مستوى المحافظات الأربع تقديراً لجهودهم وأفكارهم المتميزة .

محافظ أسوان: المبادرة فرصة واعدة لدعم الأفكار المبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة

وأكد المهندس عمرو لاشين ، فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ، وتشجيع الإبتكار فى تنفيذ مشروعات تراعى الأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية بما يسهم فى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية .

وأوضح محافظ أسوان أن المبادرة تمثل منصة مهمة لإكتشاف ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة ، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض تجاربهم ومشروعاتهم القابلة للتطبيق والتوسع بما يعزز ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال ، ويفتح آفاقاً جديدة للإستفادة من الحلول الذكية فى التعامل مع التحديات البيئية .

تعزيز التعاون بين المحافظات وتعميم التجارب الناجحة لدعم الإقتصاد الأخضر 

وأشار عمرو لاشين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على نشر الوعى بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ، وتشجيع التحول نحو الإقتصاد الأخضر ، والتوسع فى المشروعات التى تحقق الإستخدام الأمثل للموارد وتدعم الإستدامة ، مؤكداً أهمية على إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة .

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستقبل 320 مشروعاً .. وتصعيد 25 مشروعاً وفقاً لمعايير التقييم وفوز 13 مشروعاً

وشهدت الدورة الرابعة لعام 2026 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إقبالاً ملحوظاً، حيث تقدم للتنافس 320 مشروعاً، خضعت لعمليات التقييم وفقاً للمعايير والضوابط المحددة، وأسفرت النتائج عن تصعيد 25 مشروعاً إنطبقت عليها معايير التقييم ، وصولاً إلى إختيار 13 مشروعاً فائزاً ، تم تكريم أصحابها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الذى إستضافته مدينة الأقصر، تقديراً لجهودهم وأفكارهم المبتكرة وإسهامات مشروعاتهم فى دعم الإستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

ترشيحاتنا

متهم

مصرع 6 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية لوكر مخدرات وأسلحة بقرية نوى في القليوبية

محكمة

بسبب لهو الأطفال.. إحالة أوراق شخص أنهى حياة شقيقه بسوهاج إلى المفتي

التسول

حبس المتهمين باستغلال الاطفال في التسول بالقاهرة

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد