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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | مشاركة بمنتدى مصر وحملات بيطرية.. وبرامج تدريبية للشباب وأنشطة متنوعة لفرق الفنون الشعبية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 19/10/2026 أحداث متنوعة.

تحت شعار " نظرة لليوم .. رؤية للغد " ، وبرعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية " لمنتدى مصر 2026 ، وسط حضور نخبة من الوزراء والمحافظين والخبراء والمفكرين وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والشباب ومختلف أطياف المجتمع المصرى .


برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .. محافظ أسوان يشارك فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية " لمنتدى مصر 2026 "

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات البيطرية والرقابية المكثفة التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المتداولة ، والتصدى لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التى تهدد صحة المواطنين .


فى أسوان: ضبط 214 كيلو لحوم بقري غير صالحة للاستخدام ومذبوحة خارج المجازر الحكومية

جهود متنوعة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة الإرتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل التكنولوجى بما يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس رأفت هندى، ومعهد تكنولوجيا المعلومات(ITI) .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تدريب وتأهيل شباب الخريجين وربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل ، وفى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

محافظ أسوان يؤكد أهمية تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل التكنولوجي.. وبدء تدريب الشباب بمركز تدريب نصر النوبة

تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركاتها المتميزة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية، عقب عودتها من المشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، لتستكمل عروضها ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، بما يعكس ثراء وتنوع الموروث الفني والثقافي للمحافظة.

بمشاركة 8 فرق للفنون الشعبية.. فرقة أسوان تواصل عروضها بمهرجان تعامد الشمس

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