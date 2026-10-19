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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان: ضبط 214 كيلو لحوم بقري غير صالحة للاستخدام ومذبوحة خارج المجازر الحكومية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات البيطرية والرقابية المكثفة التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المتداولة ، والتصدى لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التى تهدد صحة المواطنين .

ضبط لحوم مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية

وفي هذا السياق ، أسفرت إحدى الحملات المكبرة عن ضبط 214 كيلو جرام من لحوم الأبقار غير الصالحة للإستخدام الآدمى ، والمذبوحة خارج المجازر الحكومية ، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة .

تنسيق رقابي مشترك لحماية صحة المواطنين

وجاءت الحملة بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري بأسوان ، بقيادة الدكتور جمعة مكي مدير المديرية ، وبإشراف الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم .

وضمت الحملة من إدارة الطب البيطري الدكتور صلاح إسماعيل رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، إلى جانب أحمد عبد القادر وسيد فواز من جهاز حماية المستهلك ، فى إطار تكامل الجهود الرقابية لضبط المخالفات والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية المنظمة لتداول المنتجات الغذائية .

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