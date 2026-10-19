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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| انطلاق مهرجان تعامد الشمس.. وفعاليات يوم العصا البيضاء

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق:  18/10/2026 أحداثا متنوعة. 

انطلقت بمسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل بمدينة أسوان ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفالات مهرجان تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى ، وإنتصارات أكتوبر ، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجارى .

https://www.elbalad.news/7146023

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالمهندس أحمد رجاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد ، والذى تولى مسئولية الشركة خلفاً للمهندس رفعت إسماعيل ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم جهود تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

https://www.elbalad.news/7146182

جهود متنوعة 
 

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان اجتماعه رقم (151) اليوم الأحد وذلك برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة انتظام العملية التعليمية وخطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2026/2027، إلى جانب بحث ملف التحويلات الداخلية والخارجية بين كليات الجامعة.

https://www.elbalad.news/7146475

شهدت مدينة كوم أمبو تنظيم فعاليات إحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء، وذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بالتوازى مع تنفيذ مبادرة "احترامك لغيرك قوة" بمدينة أبو سمبل السياحية لنشر ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر وتعزيز التماسك المجتمعى.

https://www.elbalad.news/7146472

انطلقت بجامعة أسوان، اليوم بمقرها في صحاري، فعاليات اليوم الأول من حملة «RED WEEK»، التي تنظمها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بأسوان.

https://www.elbalad.news/7146745

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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