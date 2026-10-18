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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع الهلال الأحمر.. جامعة أسوان تطلق «RED WEEK» للتوعية بالصحة النفسية

أنشطة جامعية
أنشطة جامعية
محمد عبد الفتاح

انطلقت بجامعة أسوان، اليوم بمقرها في صحاري، فعاليات اليوم الأول من حملة «RED WEEK»، التي تنظمها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبالتعاون مع  جمعية الهلال الأحمر المصري بأسوان.

وشهدت الحملة إقبالًا طلابيًا ملحوظًا، وتضمنت جلسات تفاعلية حول الوعي الذاتي وإدارة الضغوط النفسية، وتمرين «لاحظ جسمك» للتعرف على المؤشرات الجسدية للتوتر، إلى جانب التوعية بأهمية النوم الكافي والتغذية الصحية والرعاية الذاتية وبناء العلاقات الإيجابية.
كما شهدت الفعاليات مشاركة متطوعي الهلال الأحمر المصري وفريق وحدة التضامن الاجتماعي، مع انضمام متطوعين جدد إلى أنشطة الحملة.

أنشطة جامعية


ووجّه القائمون على الفعاليات الشكر إلى جمعية الهلال الأحمر المصري فرع أسوان، والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تقديرًا لتعاونهم في تنظيم الأنشطة وإنجاح اليوم الأول.

كما شارك في افتتاح الفاعليات الدكتور أشرف امام عبدالرضى القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وعدد من عمداء الكليات والدكتور أسامة مهلل وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب وطلاب الجامعة.

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