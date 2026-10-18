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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برعاية محافظ أسوان.. فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء تصل كوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة كوم أمبو تنظيم فعاليات إحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء، وذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بالتوازى مع تنفيذ مبادرة "احترامك لغيرك قوة" بمدينة أبو سمبل السياحية لنشر ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر وتعزيز التماسك المجتمعى.

يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية " أسرتي قوتى – المرحلة الرابعة " لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم ، التى تقام تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، وبإشراف المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وإبراز قدراتهم ومواهبهم

جاء تنظيم الاحتفالية بالتعاون بين مركز الرفيق بمدينة كوم أمبو، بقيادة شاذلى السنى، ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى، فى إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى إبراز قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة ومواهبهم، وترسيخ ثقافة الدمج والمشاركة المجتمعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

فقرات فنية وثقافية تعكس مواهب أصحاب البصيرة

وشهدت الفعاليات حضور اللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، حيث تضمنت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الفقرات التى عكست مواهب وإبداعات الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، شملت تلاوات قرآنية وأناشيد دينية وفقرات فنية وثقافية متميزة، وسط أجواء من الفرحة والتفاعل الإيجابى .

توزيع العصا البيضاء والهدايا لتعزيز الإستقلالية والدمج المجتمعى

كما تضمنت الإحتفالية توزيع العصا البيضاء على الحاضرين، إلى جانب تقديم الهدايا، تأكيداً على أهمية دعم الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتعزيز إستقلاليتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى المجتمع بما يسهم فى ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال أمامهم لإبراز قدراتهم والمشاركة فى مختلف الأنشطة المجتمعية.

مبادرة "احترامك لغيرك قوة" لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر

فى سياق متصل، نفذت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان مبادرة " إحترامك لغيرك قوة " بمدينة أبو سمبل السياحية ، بإشراف على يس رئيس المدينة بهدف نشر ثقافة الإحترام المتبادل ، وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر ، وترسيخ مبادئ المواطنة والتماسك المجتمعى من خلال التعاون مع القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية والشبابية .

مشاركة مجتمعية لتعزيز التفاهم والتعاون

وتم تنفيذ المبادرة بتنسيق دهبية صالح عوض منسق وحدة تكافؤ الفرص بمدينة أبو سمبل السياحية، وبمشاركة ممثلى المؤسسات التنفيذية والدينية والمجتمعية والشبابية بما يعزز الوعى بأهمية إحترام الإختلاف ، ويدعم بناء مجتمع يسوده التفاهم والتعاون والتكافل ، ويكفل للجميع فرص المشاركة الإيجابية دون تمييز .

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