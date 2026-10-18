محافظ أسوان يلتقى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد .. ورسالة طمأنة للمواطنين

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالمهندس أحمد رجاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد ، والذى تولى مسئولية الشركة خلفاً للمهندس رفعت إسماعيل ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم جهود تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

تقدير للجهود السابقة ودعم استمرارية العمل

وأثناء اللقاء الذى حضره السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، حرص محافظ أسوان على توجيه الشكر للمهندس رفعت إسماعيل، تقديراً لما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة الشركة .

فيما أعرب المهندس أحمد رجاء وجميع العاملين بالشركة عن تقديرهم للرئيس السابق ودوره فى دعم منظومة العمل بما يسهم فى الحفاظ على إستمرارية الأداء وتعزيز جهود التطوير خلال المرحلة المقبلة ، مؤكداً على أنه سيتم بذل قصارى الجهد للتغلب على أى شكاوى أو تحديات أولاً بأول فى ظل الدعم الملحوظ وتذليل العقبات من محافظ أسوان لإنجاح المنظومة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

مياه الشرب والصرف الصحى على رأس الأولويات

أكد المهندس عمرو لاشين أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة وذلك نظراً لإرتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين ، وضرورة توفير خدمات حيوية تتسم بالجودة والكفاءة والإستدامة بما يلبى إحتياجات الأهالى، ويواكب تطلعاتهم نحو تحسين مستوى المعيشة.

خطة عمل شاملة للتعامل مع التحديات والمشكلات المتكررة



شدد المحافظ على أهمية إجراء مراجعة كاملة وحصر شامل للنقاط الساخنة والتحديات والمشكلات المتكررة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحىز، مع إعداد رؤية متكاملة وآلية عمل ممنهجة تضمن سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى تحديات، ووضع الحلول المناسبة وفقاً لأولويات الإحتياج الفعلى بكل منطقة .

الاستفادة من الخبرات لتحقيق نتائج ملموسة

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن أهالى أسوان يعولون على الخبرات التى يمتلكها المهندس أحمد رجاء ، بما يسهم فى إحداث تحسن ملموس فى مستوى الخدمات ، وتعزيز كفاءة التشغيل ، ورفع معدلات الإستجابة للمشكلات التى تواجه المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

تنسيق مستمر ورسالة طمأنة للمواطنين

وأكد محافظ أسوان أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجاوز التحديات القائمة ، وتسريع وتيرة العمل فى الملفات ذات الأولوية، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

تحسين جودة الخدمات والإستجابة لشكاوى المواطنين

وتستهدف المرحلة الجديدة تكثيف الجهود لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمراكز والمدن ، والعمل على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين ، والتعامل الجاد مع المشكلات الطارئة والمتكررة ، بما يحقق كفاءة أكبر فى تقديم الخدمة ويعزز ثقة المواطنين فى منظومة العمل التنفيذى .