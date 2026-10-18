أخبار أسوان: حملات بيطرية.. وأنشطة جامعية.. وإزالة للتعديات.. ودراسة إقامة ملتقى ترويجى للمجمعات الصناعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

أسوان: فحص وعلاج 2657 رأس ماشية بقافلة بيطرية بالرديسية بحرى بإدفو

نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان قافلة بيطرية مكبرة وشاملة بمنطقة النزل بقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو تحت شعار " إحمى الثروة الحيوانية " ، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين والمتخصصين من الجهات المشاركة لتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة للمربين ودعم جهود الوقاية والعلاج .

جامعة أسوان تعقد لجنة اختيار عميد كلية الطب.. و7 أساتذة يتقدمون

عقدت جامعة أسوان لجنة اختيار عميد كلية الطب، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم السبت ،وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديميين، ويأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات المؤسسية لاختيار القيادات الجامعية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لشغل المناصب القيادية.

جهود متنوعة



جامعة أسوان ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف QS لعام 2027.. المركز 153 عربيًا والـ24 مصريًا

أعلنت مؤسسة QS العالمية نتائج تصنيف الجامعات العربية لعام 2027، والذي أدرج جامعة أسوان ضمن أفضل الجامعات العربية، حيث جاءت في المركز 153 عربيًا من بين 325 جامعة مدرجة بالتصنيف على مستوى الوطن العربي، والـ24 بين 44 جامعة مصرية مدرجة بذات التصنيف، بما يعكس حضور الجامعة في منظومة التعليم العالي على المستويين الإقليمي والمحلي، وجهودها المتواصلة لتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي وتعزيز قدرتها التنافسية.

أسوان.. إزالة 584 حالة تعدى على أراض أملاك الدولة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وذلك فى ختام أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 30 ، التى تستهدف فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة ومنع التعدى على الأراضى المستردة .

تكثيف جهود التوعية البيطرية وتنفيذ قافلة مجانية وتحصين وتعقيم الكلاب الحرة بأسوان

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة الميدانية والإرشادية، تنفيذًا لإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " ، وذلك فى ضوء جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الوقاية البيطرية، وحماية الصحة العامة.

محافظ أسوان: ندرس إقامة ملتقى ترويجى للمجمعات الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أنه يتم حاليا دراسة إقامة ملتقى ترويجى للمجمعات الصناعية بالمحافظة بهدف تعزيز فرص الاستثمار ، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية ، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال وشباب الخريجين من الإستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل .