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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. إزالة 584 حالة تعدى على أراض أملاك الدولة

ازالة التعديات
ازالة التعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وذلك فى ختام أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 30 ، التى تستهدف فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة ومنع التعدى على الأراضى المستردة .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود المحافظة المتواصلة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات ، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسترداد حق الدولة والشعب .

حملات مكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة
أسفرت جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ30 ، التى إنطلقت فى 26 سبتمبر الماضى عن إزالة 577 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 539 ألف و530 م2 ، إلى جانب إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 7 أفدنة ، وذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة تستهدف التعامل الفوري مع المخالفات، واسترداد الأراضي المتعدى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة


وتأتي هذه الجهود تنفيذاً للتكليفات المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة .

إستهداف مختلف صور التعديات والتعامل الفورى مع المخالفات
وتنوعت الحالات التى إستهدفتها الحملات لتشمل التعديات على أراضى أملاك الدولة الواقعة خارج منظومة التقنين ، والحالات التى لم تستكمل إجراءات تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، فضلاً عن التعديات التى تم رصدها فى المهد ، والمخالفات التى كشفت عنها منظومة المتغيرات المكانية بما يسهم فى إحكام الرقابة الميدانية ، وسرعة التعامل مع المخالفات، والتصدي لأى تعديات جديدة .

إزالة 25 حالة تعدى بإدفو و 4 حالات بمدينة البصيلية
وفي هذا السياق ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 25 حالة تعدٍ بمساحة 3119 م2 بقرى اللديد والغنيمية، إلى جانب مناطق المريناب والشهيد صلاح نصر والحاج زيدان، وذلك بمشاركة الأجهزة الشرطية والعاملين بالوحدة المحلية ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، في إطار تكثيف الجهود الميدانية للتصدي للمخالفات واسترداد الأراضي المتعدى عليها .

وفي السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل أعمال إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 1300 م2 بمنطقة الشرفا بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبمشاركة العاملين والفنيين بما يعكس إستمرار التحرك الميدانى بمختلف المناطق للتعامل الحاسم مع التعديات وتطبيق القانون .

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