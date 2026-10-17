أسوان: فحص وعلاج 2657 رأس ماشية بقافلة بيطرية بالرديسية بحرى بإدفو

نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان قافلة بيطرية مكبرة وشاملة بمنطقة النزل بقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو تحت شعار " إحمى الثروة الحيوانية " ، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين والمتخصصين من الجهات المشاركة لتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة للمربين ودعم جهود الوقاية والعلاج .

فى ظل توجيهات الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وبمتابعة الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان ، وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن .

قافلة بيطرية متكاملة لخدمة المربين والوقاية من الأمراض

وتضمنت القافلة تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات البيطرية التى تستهدف الحفاظ على صحة الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية ، وشملت أعمال الرش والتجريع ، والفحص التناسلى بإستخدام السونار، وعلاج الدواجن والدواب ، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوعية البيطرية بما يسهم فى الإكتشاف المبكر للمشكلات الصحية والتناسلية، وتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المربين .

2657 حالة تستفيد من الخدمات العلاجية والوقائية بالقافلة

وأسفرت أعمال القافلة عن تقديم إجمالى 2657 خدمة وحالة بيطرية، تضمنت تجريع 800 رأس من الأغنام والماعز ، وتنفيذ أعمال الرش لعدد 250 حالة ، وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1200 حالة من الدواجن ، فضلاً عن إجراء الفحص التناسلى بإستخدام السونار لعدد 117 حالة، بما يعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة للوصول بالخدمات البيطرية إلى المربين بالمناطق والقرى المستهدفة.

290 حالة تستفيد من خدمات جمعية بروك الخيرية لعلاج الدواب



كما شاركت جمعية بروك الخيرية لعلاج الدواب فى أعمال القافلة، من خلال تقديم الخدمات البيطرية لعدد 290 حالة، شملت علاج 170 حالة باطنة، وإجراء التدخلات الجراحية لعدد 80 حالة، إلى جانب تقديم خدمات التوعية والإرشاد لعدد 40 حالة، بما يعزز من جهود رعاية الدواب وتحسين أوضاعها الصحية، ونشر الوعى بأهمية التعامل السليم معها .

مشاركة موسعة من الأطباء البيطريين والمتخصصين والجهات المعنية

وشهدت القافلة مشاركة فريق من مديرية الطب البيطرى بأسوان، ضم الدكتورة نجوى فؤاد توفيق مدير إدارة التناسليات، والدكتورة إيمان جابر إسماعيل مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتورة ليلى حلبي العالي مدير إدارة التلقيح الصناعى.

كما شارك من أطباء إدارة إدفو البيطرية كل من الدكتورة صباح سليمان عبد الله رئيس قسم الرعاية والعلاج، والدكتور محمد يوسف حسيب رئيس قسم التناسليات، والدكتورة رحاب جمال رئيس قسم الإرشاد، والدكتورة غادة شعبان، والدكتورة رباب عبد الله طبيبتا وحدة الرديسية، والدكتورة أمل مصطفى طبيبة وحدة وادى الرديسية.

وضمت المشاركة كذلك طبيبين من معهد بحوث الصحة الحيوانية، هما الدكتورة دعاء نور الدين والدكتور محمود شعبان، إلى جانب الدكتور محمد علاء الدين عبد المجيد من مستشفى بروك، وعدد من أطباء الامتياز، وهم الدكتورة هدير عبد الفتاح، والدكتورة الزهراء عبد الفتاح، والدكتورة فاطمة ربيع، وذلك بحضور الأستاذ مجدى حسيبو أمين عام حزب مستقبل وطن.