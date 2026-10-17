قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد رمضان 2027 في مصر.. رؤية الهلال وأول أيام الصيام
أبو العينين: مصر سند أشقائها.. و رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة
من ليفربول إلى طرابزون.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية
انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة
خلال لقائه الوزير عبدالعاطي.. عراقجي: إيران تتمسك بالدبلوماسية والسلام وخفض التوتر
لو نسيت الكمبيوتر شغال.. اعرف إزاي تقفله أو تعيد تشغيله من موبايل أندرويد
رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية
تركي آل الشيخ: السعودية ومصر جناحا الأمة.. وحبنا للرئيس السيسي ليس من فراغ
بني سويف.. ضبط محطة وقود جمعت 17 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء
بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعد تصريحات الرئيس السيسي عن 2030 وقيادة الدولة.. عمرو أديب: الخبر عامل صدمة
عودة الشناوي وبقرار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان: فحص وعلاج 2657 رأس ماشية بقافلة بيطرية بالرديسية بحرى بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان قافلة بيطرية مكبرة وشاملة بمنطقة النزل بقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو تحت شعار " إحمى الثروة الحيوانية " ، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين والمتخصصين من الجهات المشاركة لتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة للمربين ودعم جهود الوقاية والعلاج .

فى ظل توجيهات الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .
وبمتابعة الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان ، وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن .

قافلة بيطرية متكاملة لخدمة المربين والوقاية من الأمراض
وتضمنت القافلة تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات البيطرية التى تستهدف الحفاظ على صحة الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية ، وشملت أعمال الرش والتجريع ، والفحص التناسلى بإستخدام السونار، وعلاج الدواجن والدواب ، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوعية البيطرية بما يسهم فى الإكتشاف المبكر للمشكلات الصحية والتناسلية، وتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المربين .

2657 حالة تستفيد من الخدمات العلاجية والوقائية بالقافلة
وأسفرت أعمال القافلة عن تقديم إجمالى 2657 خدمة وحالة بيطرية، تضمنت تجريع 800 رأس من الأغنام والماعز ، وتنفيذ أعمال الرش لعدد 250 حالة ، وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1200 حالة من الدواجن ، فضلاً عن إجراء الفحص التناسلى بإستخدام السونار لعدد 117 حالة، بما يعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة للوصول بالخدمات البيطرية إلى المربين بالمناطق والقرى المستهدفة.

290 حالة تستفيد من خدمات جمعية بروك الخيرية لعلاج الدواب


كما شاركت جمعية بروك الخيرية لعلاج الدواب فى أعمال القافلة، من خلال تقديم الخدمات البيطرية لعدد 290 حالة، شملت علاج 170 حالة باطنة، وإجراء التدخلات الجراحية لعدد 80 حالة، إلى جانب تقديم خدمات التوعية والإرشاد لعدد 40 حالة، بما يعزز من جهود رعاية الدواب وتحسين أوضاعها الصحية، ونشر الوعى بأهمية التعامل السليم معها .

مشاركة موسعة من الأطباء البيطريين والمتخصصين والجهات المعنية
وشهدت القافلة مشاركة فريق من مديرية الطب البيطرى بأسوان، ضم الدكتورة نجوى فؤاد توفيق مدير إدارة التناسليات، والدكتورة إيمان جابر إسماعيل مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتورة ليلى حلبي العالي مدير إدارة التلقيح الصناعى.

كما شارك من أطباء إدارة إدفو البيطرية كل من الدكتورة صباح سليمان عبد الله رئيس قسم الرعاية والعلاج، والدكتور محمد يوسف حسيب رئيس قسم التناسليات، والدكتورة رحاب جمال رئيس قسم الإرشاد، والدكتورة غادة شعبان، والدكتورة رباب عبد الله طبيبتا وحدة الرديسية، والدكتورة أمل مصطفى طبيبة وحدة وادى الرديسية.

وضمت المشاركة كذلك طبيبين من معهد بحوث الصحة الحيوانية، هما الدكتورة دعاء نور الدين والدكتور محمود شعبان، إلى جانب الدكتور محمد علاء الدين عبد المجيد من مستشفى بروك، وعدد من أطباء الامتياز، وهم الدكتورة هدير عبد الفتاح، والدكتورة الزهراء عبد الفتاح، والدكتورة فاطمة ربيع، وذلك بحضور الأستاذ مجدى حسيبو أمين عام حزب مستقبل وطن.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

دعاء الفجر للرزق

أفضل دعاء الفجر للرزق المستجاب وجلب المال والبركة وتيسير الأمور

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ترشيحاتنا

دعاء النبي في السجود

دعاء النبي في السجود.. 10 كلمات في صلاتك تمحي ذنوبك كلها

الصدقة

تطهر القلب وتبارك المال.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح 3 فضائل للصدقة

د. عطية لاشين

هل يجوز أكل طعام ولغ فيه كلب.. د. عطية لاشين يوضح

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد