تكثيف جهود التوعية البيطرية وتنفيذ قافلة مجانية وتحصين وتعقيم الكلاب الحرة بأسوان

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة الميدانية والإرشادية، تنفيذًا لإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " ، وذلك فى ضوء جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الوقاية البيطرية، وحماية الصحة العامة.

تأتي هذه الأنشطة تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والدكتور جمعة محمد مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان

وتسهم هذه الأنشطة فى نشر الوعى البيطرى، والحد من إنتشار الأمراض، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين والمربين بمختلف أنحاء المحافظة .

ندوات إرشادية لتعزيز الوعى البيطرى

نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان عدداً من الندوات الإرشادية بالمدارس فى إدارات أسوان ودراو والسباعية ونصر النوبة للتوعية بمخاطر مرض السعار ، وطرق الوقاية منه ، وتعريف الطلاب بأساليب التعامل الآمن مع الكلاب الحرة ، وتجنب الإحتكاك بالحيوانات التى قد تشكل خطراً ، مع أهمية الإبلاغ عن حالات الإشتباه أو العقر بما يعزز مفاهيم الصحة العامة والتعامل الآمن والإنسانى مع الحيوانات .

كما تضمنت الجهود تنفيذ لقاءات إرشادية للمربين بالأسواق والقرى فى إدارات أسوان وإدفو وكوم أمبو للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية خلال الحملات القومية ، والإلتزام بمواعيد التحصين المقررة ، والتعاون مع اللجان البيطرية وتسهيل أعمال التحصين والتقصى الوبائى بما يسهم فى حماية الحيوانات ، والحد من إنتشار الأمراض ، وتقليل الخسائر الإقتصادية التى قد يتعرض لها المربون.

قافلة بيطرية مجانية بأبو الريش بحرى لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية

فى سياق متصل ، نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان ، تحت شعار " إحمى الثروة الحيوانية " لتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة للمربين ، والوصول بالرعاية البيطرية إلى القرى والنجوع ، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وشملت أعمال القافلة إجراء الفحوص التناسلية بإستخدام الجس والسونار للمساعدة فى تقييم الحالة التناسلية للحيوانات والكشف عن مشكلات الخصوبة ، إلى جانب تنفيذ أعمال التجريع للوقاية من الطفيليات الداخلية ، والرش لمكافحة الطفيليات الخارجية بما يدعم الحفاظ على صحة الحيوانات وسلامتها ورفع كفاءتها الإنتاجية .

وشهدت القافلة مشاركة طبيب الوحدة البيطرية بأبو الريش بحرى، وأطباء إدارة أسوان البيطرية، إلى جانب أطباء الامتياز، فى إطار تكامل الجهود لتوفير الخدمات البيطرية المجانية وتعزيز الرعاية الصحية للحيوانات .

تحصين 15 كلبًا حرًا وتعقيم 5 كلاب بمنطقة كيما لمكافحة السعار

وفى إطار جهود الوقاية من مرض السعار والتعامل الآمن مع الكلاب الحرة، نفذت الوحدة البيطرية بأسوان حملة بمنطقة كيما تحت إشراف الدكتورة إبتسام فتحى مدير الإدارة بالمديرية، والدكتورة لمياء فؤاد مدير إدارة أسوان البيطرية ، أسفرت عن تحصين 15 كلبًا حرًا وتعقيم 5 كلاب، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة «رؤية مصر 2030» للقضاء على مرض السعار، وتفعيلًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023.

وضمت اللجنة البيطرية المشاركة الدكتور محمد حسين، وعددًا من أطباء الامتياز، إلى جانب الكاتشر أسامة مهيب والكاتشر محمود عبد العزيز، لتنفيذ أعمال التحصين والتعقيم وفقًا للإجراءات البيطرية المتبعة، بما يسهم فى الحد من مخاطر انتشار مرض السعار، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والتعامل الانساني مع الحيوانات.