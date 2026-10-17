جامعة أسوان تعقد لجنة اختيار عميد كلية الطب.. و7 أساتذة يتقدمون

عقدت جامعة أسوان لجنة اختيار عميد كلية الطب، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم السبت ،وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديميين، ويأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات المؤسسية لاختيار القيادات الجامعية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لشغل المناصب القيادية.

وتأتي أعمال اللجنة عقب إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الطب، والتي ضمت 7 من أساتذة الكلية، وهم:

* الأستاذ الدكتور رمضان غالب محمد محمد، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية.

* الأستاذة الدكتورة عبير عبد الهادي توني أحمد، أستاذ الأمراض العصبية والنفسية.

* الأستاذة الدكتورة نهلة واعر السيد شاذلي، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد.

* الأستاذ الدكتور هاني أحمد فاروق حساسين، أستاذ قسم النساء والتوليد.

* الأستاذ الدكتور شاذلي بغدادي علي أحمد، أستاذ ورئيس قسم الصدر.

* الأستاذة الدكتورة هالة عبد اللاه محمود عبد اللاه، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنة.

* الأستاذ الدكتور محمد بهاء الدين الأمير أمين هواري، أستاذ ورئيس قسم الأطفال.



وضمّت لجنة اختيار عميد كلية الطب في عضويتها الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد إبراهيم، رئيس الجامعة الأسبق، والأستاذ الدكتور علاء عبدالحليم محمد مرزوق، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور غريب محمود حسن، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة أسوان، والأستاذ الدكتور عصام علي أبو المجد الشريف، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة أسوان، وذلك بحضور الأستاذ خالد عسران، أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن إجراءات اختيار عميد كلية الطب تتم وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويتيح للكفاءات الأكاديمية التقدم لشغل المناصب القيادية، في إطار من الشفافية والالتزام بالإجراءات المنظمة.

جهود جامعية

وأوضح "امام" أن كلية الطب تمثل إحدى الركائز الأكاديمية والطبية المهمة بالجامعة، لما تضطلع به من مسؤولية في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية، ودعم البحث العلمي، وتطوير التدريب الإكلينيكي، والمشاركة في خدمة المجتمع، فضلًا عن دورها المتكامل مع المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة التعليم الطبي والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التدريب الإكلينيكي وتوطيد التكامل بين الكلية والمستشفيات الجامعية، بما يدعم جودة العملية التعليمية والتدريبية ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،أن الجامعة تواصل دعم تطوير كلياتها وبرامجها الأكاديمية، والارتقاء بمخرجات التعليم والبحث العلمي، بما يتواكب مع متطلبات التطوير في منظومة التعليم العالي، ويعزز قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والطبية والمجتمعية.

وجدير بالذكر أن كلية الطب بجامعة أسوان أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (200) لسنة 2013، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2013/2014.



وتأتي أعمال اللجنة ضمن استكمال الإجراءات المقررة لاختيار عميد جديد لكلية الطب بجامعة أسوان، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.