محافظ أسوان: ندرس إقامة ملتقى ترويجى للمجمعات الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أنه يتم حاليا دراسة إقامة ملتقى ترويجى للمجمعات الصناعية بالمحافظة بهدف تعزيز فرص الاستثمار ، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية ، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال وشباب الخريجين من الإستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف جهود الترويج للوحدات الشاغرة بالمجمعات الصناعية وتعظيم الإستفادة منها .

ملتقى ترويجى لتعظيم الاستفادة من المجمعات الصناعية

وأشار محافظ أسوان إلى أن إقامة الملتقى تأتى فى إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير رحلة المستثمر بدءاً من بلورة فكرة المشروع وإعداد دراساته مروراً بإجراءات التأسيس والتنفيذ والإنتاج ، وصولاً إلى التسويق والنفاذ للأسواق المحلية والخارجية بما يعزز الإستفادة من المقومات الصناعية والإستثمارية التى تتمتع بها أسوان بإعتبارها عاصمة الإقتصاد الإفريقى ، ويدعم جهود تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة بالمحافظة .

اجتماع تنسيقى للإعداد للملتقى

وفى هذا السياق ، ترأس أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى للإعداد لإقامة الملتقى الترويجى للمجمعات الصناعية بالمحافظة ، بمشاركة ممثلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وهيئة تنمية الصعيد ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جهود متنوعة

وتناول الاجتماع آليات حصر وتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية الجاهزة للطرح، ووضع آليات واضحة للترويج لها ، وإستهداف المستثمرين ورواد الأعمال وشباب الخريجين بما يسهم فى جذب إستثمارات جديدة ، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية ، وتعزيز الإستفادة من الوحدات المتاحة بالمجمعات الصناعية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات لدعم المستثمرين ورواد الأعمال

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية بحث سبل التنسيق بين الجهات المشاركة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال الملتقى ، تشمل المساعدة فى إعداد دراسات الجدوى ، والتعريف بفرص التمويل وآليات الدعم الفني ، وتوضيح إجراءات تأسيس الشركات ، وحوافز وضمانات الاستثمار، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم فى مجالات التسويق والتصدير ، بما يساعد على تحويل الفرص الإستثمارية إلى مشروعات قائمة وقادرة على الإنتاج والمنافسة.