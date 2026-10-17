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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف QS لعام 2027.. المركز 153 عربيًا والـ24 مصريًا

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت مؤسسة QS العالمية نتائج تصنيف الجامعات العربية لعام 2027، والذي أدرج جامعة أسوان ضمن أفضل الجامعات العربية، حيث جاءت في المركز 153 عربيًا من بين 325 جامعة مدرجة بالتصنيف على مستوى الوطن العربي، والـ24 بين 44 جامعة مصرية مدرجة بذات التصنيف، بما يعكس حضور الجامعة في منظومة التعليم العالي على المستويين الإقليمي والمحلي، وجهودها المتواصلة لتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن استمرار ظهور الجامعة في التصنيفات الإقليمية والدولية يعكس الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز النشر العلمي الدولي والشراكات الأكاديمية، بما يدعم مكانة الجامعة وتنافسيتها على المستويين العربي والدولي.

وقال «إمام» إن الجامعة تواصل العمل على تطوير الأداء المؤسسي والبحثي، ودعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات والجامعات الدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز قدرة الجامعة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة التعليم العالي عالميًا.

 

جهود جامعية


وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، على سبيل المثال حققت جامعة أسوان 92.5% في مؤشر شبكة الأبحاث الدولية، كما سجلت 48% في مؤشر عدد الاستشهادات لكل ورقة بحثية، بما يبرز أهمية التعاون البحثي الدولي والتأثير العلمي لأبحاث الجامعة، ومدى الاستشهاد بها في الدراسات العلمية.

كذلك حققت الجامعة 21.1% في مؤشر تأثير الويب، المرتبط بالحضور والتأثير الرقمي للجامعة عبر الإنترنت، بما يعكس أحد أبعاد ظهورها الإلكتروني في البيئة الرقمية.

ويُعد تصنيف QS للجامعات العربية، الذي انطلق عام 2014، أحد التصنيفات الإقليمية المعنية بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية، ويستند إلى منظومة متكاملة تضم عشرة مؤشرات رئيسة لقياس الأداء الأكاديمي والبحثي، والسمعة الأكاديمية، ومستوى التعاون الدولي، والبيئة التعليمية، والحضور الرقمي للجامعات.

وفيما يتعلق بالجانب البحثي، يعتمد التصنيف على بيانات قاعدة Scopus لرصد الإنتاج العلمي ومعدلات الاستشهاد بالأبحاث، إلى جانب معايير أخرى ترتبط بالسمعة الأكاديمية والتدويل والبيئة التعليمية، بما يتيح تقييمًا متعدد الأبعاد لأداء الجامعات، ويسهم في إبراز نقاط القوة ومجالات التطوير وتعزيز التنافسية على المستوى العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة QS (Quacquarelli Symonds) هي شركة بريطانية عالمية متخصصة في تحليل ومتابعة قطاع التعليم العالي والجامعات في مختلف أنحاء العالم، وتصدر عددًا من التصنيفات الدولية والإقليمية التي تستند إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي ومقارنة مستوياتها الأكاديمية والبحثية.

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