قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 6 قروش.. سعر الدولار في البنوك الآن
مصطفى بكري: التصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية.. الثلاثاء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"
500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري
هيئة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وتؤكد استمرار الأجواء الخريفية طوال الأسبوع
مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد لاستكمال مناقشات تفويض الرئيس السيسي
إسرائيل تتهم الحرس الثوري الإيراني بالاتجار في النساء والأطفال لتأمين تمويل حروبه
سوريا.. قوات الاحتلال تقصف محيط تل أحمر في ريف القنيطرة
تعليم غزة: استشهاد 3 طلاب بنيران قوات الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة
أخبار السيارات | بورشه باناميرا 2027 بتحديثات وتغييرات رياضية .. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة
ترامب يعلق على احتجاجات فرنسا: الهجرة دمرت البلاد.. أغلقوا الحدود
لاعب في الزمالك يعلن إصابته بكسر في الأنف بعد العودة من رواندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تبحث انتظام الدراسة وتطوير الأنشطة الطلابية وضوابط التحويلات الجامعية

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان اجتماعه رقم (151) اليوم الأحد وذلك برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة انتظام العملية التعليمية وخطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2026/2027، إلى جانب بحث ملف التحويلات الداخلية والخارجية بين كليات الجامعة.

واستهل القائم بأعمال رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار لتطوير منظومة التعليم والطلاب، وتحقيق الانضباط الأكاديمي، وتوفير بيئة جامعية داعمة للتفوق والإبداع.

وناقش المجلس انتظام الدراسة بكليات الجامعة الـ18 ومعهديها، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

جهود متنوعة

كما استعرض المجلس خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد، والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورفع مستوى الوعي الثقافي والوطني، بما يسهم في بناء شخصية جامعية متكاملة.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضي أن الجامعة تعمل على تحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي والأنشطة الطلابية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل والمشاركة في خدمة المجتمع.

وتناول الاجتماع كذلك التحويلات الداخلية والخارجية بين الكليات، ومتابعة الإجراءات المنظمة لها وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها، بما يضمن الانضباط والشفافية في التعامل مع طلبات الطلاب.

واختتم المجلس مناقشاته بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الكليات والقطاعات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطط التعليمية والأنشطة الطلابية، بما يدعم استقرار الدراسة ويعزز جودة الخدمات الجامعية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

الروضة الشريفة

هل يوجد أجر لزيارة قبر الرسول؟ أسرار يغفلها الكثيرون عن الروضة الشريفة

فتاوى

فتاوى وأحكام| حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل نسيان تسبيح الركوع والسجود يبطل الصلاة؟.. ما الحسنات المكفرة للسيئات ؟

الدعاء

دعاء للأب بالصحة وراحة البال.. يرزقه بالبركة وطول العمر

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد