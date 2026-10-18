جامعة أسوان تبحث انتظام الدراسة وتطوير الأنشطة الطلابية وضوابط التحويلات الجامعية

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان اجتماعه رقم (151) اليوم الأحد وذلك برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة انتظام العملية التعليمية وخطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2026/2027، إلى جانب بحث ملف التحويلات الداخلية والخارجية بين كليات الجامعة.

واستهل القائم بأعمال رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار لتطوير منظومة التعليم والطلاب، وتحقيق الانضباط الأكاديمي، وتوفير بيئة جامعية داعمة للتفوق والإبداع.

وناقش المجلس انتظام الدراسة بكليات الجامعة الـ18 ومعهديها، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

جهود متنوعة

كما استعرض المجلس خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد، والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورفع مستوى الوعي الثقافي والوطني، بما يسهم في بناء شخصية جامعية متكاملة.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضي أن الجامعة تعمل على تحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي والأنشطة الطلابية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل والمشاركة في خدمة المجتمع.

وتناول الاجتماع كذلك التحويلات الداخلية والخارجية بين الكليات، ومتابعة الإجراءات المنظمة لها وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها، بما يضمن الانضباط والشفافية في التعامل مع طلبات الطلاب.

واختتم المجلس مناقشاته بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الكليات والقطاعات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطط التعليمية والأنشطة الطلابية، بما يدعم استقرار الدراسة ويعزز جودة الخدمات الجامعية.