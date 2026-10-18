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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس واحتفالات انتصارات أكتوبر بأسوان .. صور

مهرجان تعامد الشمس
مهرجان تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

انطلقت بمسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل بمدينة أسوان ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفالات مهرجان تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى ، وإنتصارات أكتوبر ، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجارى .

حضور قيادات ثقافية وتنفيذية ومشاركة جماهيرية واسعة

وشهد إنطلاق الفعاليات السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان ، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والتنفيذية والشبابية ، وسط مشاركة جماهيرية من أهالى المحافظة فى أجواء إحتفالية تعكس ثراء المشهد الثقافى والفنى الذى تتميز به زهرة الجنوب .

أوبريت " جيش الشمس " يجسد بطولات القوات المسلحة فى حرب أكتوبر

وتضمن الحفل تقديم أوبريت " جيش الشمس " من إخراج الفنان هشام عطوة ، والذى يجسد ملحمة حرب أكتوبر المجيدة وبطولات القوات المسلحة المصرية ، بمشاركة الفنان أحمد الشافعى ، والفنان هانى كمال ، والفنانة عايدة فهمى ، والمخرج أحمد أبو عميرة .

وشاركت فى تقديم الإستعراضات فرق الفنون الشعبية بأسوان وسوهاج وبورسعيد والشرقية ، إلى جانب الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وفرقة مصطفى حجاج الإستعراضية ، كما تضمن العرض مادة فيلمية توثق مجموعة من اللقاءات مع أبطال حرب أكتوبر ، والأوبريت من كلمات وألحان محمد مصطفى ، وإستعراضات مصطفى حجاج .

محافظ أسوان: المهرجان يعزز مكانة المحافظة على الخريطة الثقافية والسياحية

وفى كلمة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التى ألقاها نائب المحافظ ، أشاد بالمشاركة المتميزة لفرق الفنون الشعبية ، وما تقدمه من قيمة ثقافية وفنية تضيف ثراءً إلى فعاليات المهرجان ، مؤكدًا على أن هذه الفعاليات تمثل إضافة مهمة للخريطة السياحية والثقافية والفنية ، وفرصة للتعريف بالمقومات المتنوعة التى تمتلكها عروس المشاتى .

وأشار المحافظ إلى أن أسوان جوهرة النيل الساحرة وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمثل نموذجًا فريدًا لعبقرية الإنسان والمكان ، وبوابة ملكية للتواصل مع القارة الإفريقية بما تمتلكه من مقومات إقتصادية وسياحية وعلمية ، فضلاً عن مخزون ثرى من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى المرتبط بإفريقيا ، والذى يعكس أصالة الهوية وعراقة التاريخ .

7 فرق للفنون الشعبية تجوب المواقع الثقافية بأسوان

وتتواصل فعاليات المهرجان المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر ، بمشاركة 7 فرق للفنون الشعبية ، هى : أسوان ، وتوشكى ، وبورسعيد ، وسوهاج ، والشرقية ، ومطروح ، والوادى الجديد .

وتُقدم العروض بعدد من المواقع الثقافية والسياحية والتعليمية تشمل مسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان ، وقصر ثقافة كوم أمبو ، وقصر ثقافة كركر ، وقصر ثقافة توشكى ، وقصر ثقافة كلابشة ، وقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة ، وقصر ثقافة دهميت ، ومكتبة الطفل والشباب بدراو ، وقصر ثقافة الرديسية ، وقصر ثقافة السباعية ، وجامعة أسوان ، ونادى صحارى 

معرض للحرف البيئية والفنون التشكيلية

تفقد نائب المحافظ معرض الحرف البيئة والفنون التشكيلية ، مشيدًا بما يضمه من إبداعات فنية تعكس ثراء التراث الأسواني وأصالة الحرف اليدوية.

عروض فنية بأبو سمبل تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس

ومن المقرر أن يشهد يوم 21 أكتوبر الجارى تقديم عرض فنى على مسرح السوق السياحى بمدينة أبو سمبل ، على أن تُختتم الفعاليات صباح يوم 22 أكتوبر الجارى أمام معبد أبو سمبل من خلال مجموعة من العروض الفنية المتنوعة ، تزامنًا مع حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى ، ويتم تنفيذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية ، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان .

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