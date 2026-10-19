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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .. محافظ أسوان يشارك فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية " لمنتدى مصر 2026 "

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد عبد الفتاح

تحت شعار " نظرة لليوم .. رؤية للغد " ، وبرعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية " لمنتدى مصر 2026 ، وسط حضور نخبة من الوزراء والمحافظين والخبراء والمفكرين وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والشباب ومختلف أطياف المجتمع المصرى .

الرئيس السيسى: أهمية تقديم البيانات الدقيقة والإستماع لكافة الآراء 

وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلته بالجلسة، أن الأولوية خلال الإعداد لمنتدى مصر 2026 تمثلت فى تقديم البيانات الدقيقة والكاملة من جانب الحكومة، والإستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها، مع تقبل أى نقد فى هذا الإطار .

وشدد فخامة السيد الرئيس على أهمية رفع الوعى والتصدى لمحاولات طمس الذاكرة الوطنية ، خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، مشيراً إلى أن مثل هذه المحاولات كانت قائمة خلال المرحلة السابقة لعام 2014 .

وأوضح السيد الرئيس أن المنتدى يهدف إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه في قطاعات الدولة المختلفة وعرض الوضع قبل وبعد التطوير ، ولإتاحة الفرصة للمواطنين للمتابعة عن كثب لكل ما تحقق في إطار الظروف والإمكانيات المتاحة لحل مشاكل كانت عصية، وبهدف الاطمئنان على بلدهم، لافتاً سيادته إلى أن الجميع يرحل، فيما تبقى مصر . 

ودعا السيد الرئيس كافة المواطنين للتركيز خلال أعمال المنتدى على التفاصيل والبيانات التي سيتم عرضها نظراً لتأثيرها على المواطنين ، مشيراً سيادته إلى أن الحكومة ستعرض خلال جلسات المنتدى ما قامت به خلال الفترة السابقة، والوضع في حالة عدم القيام بما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات، وما هو منتظر مستقبلاً.

منتدى مصر 2026 يرسخ الحوار المجتمعى ويحدد أولويات العمل الوطنى وخطط التنمية المستدامة حتى 2030

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية على أن المنتدى يستهدف إطلاق حوار جاد وبنّاء حول واقع ومستقبل الوطن، وإستعراض ما تحقق من إنجازات وتحديات خلال السنوات الماضية، والإستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والرد على تساؤلاتهم بكل شفافية، مشدداً على أن الحوار ليس فى اتجاه واحد، بل يقوم على إستماع الحكومة للمواطنين ومشاركتهم فى تحديد الأولويات الوطنية .

وأوضح رئيس الوزراء أن محاور المنتدى تتناول عددًا من الملفات الرئيسية، فى مقدمتها بناء الإنسان، والتعليم والصحة، وتحسين جودة الحياة، والحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والمائى، إلى جانب الاستثمار والصناعة وفرص العمل والتحول الإقتصادى وإدارة ملف الدين ، وصولاً إلى وضع مستهدفات واضحة وخطط تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم حتى عام 2030 .

وأشار إلى أن آراء المواطنين ومقترحاتهم تصدرتها قضايا التعليم والأسعار ومكافحة التضخم والخدمات الصحية والأجور والمعاشات والأمن والإستقرار ، مؤكداً على أن الهدف من المنتدى لا يقتصر على إصدار توصيات ، وإنما يمتد إلى وضع أولويات وطنية مشتركة وحلول عملية بمسئوليات محددة ومؤشرات لقياس الأداء بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين .

محافظ أسوان: الحوار المجتمعى ركيزة أساسية لتحديد الأولويات وتحسين الخدمات

وأكد محافظ أسوان على أن " منتدى مصر 2026 " يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار البناء بين الحكومة والمواطنين ، والإستفادة من الرؤى والأفكار المختلفة فى تحديد الإحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة ، والعمل وفق أولويات واضحة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس ، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإستثمار فى الإنسان ، والإستجابة الفعالة لمطالب المواطنين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ويحقق تطلعات أبناء شعب مصر العظيم .

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