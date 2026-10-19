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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 8 فرق للفنون الشعبية.. فرقة أسوان تواصل عروضها بمهرجان تعامد الشمس

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركاتها المتميزة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية، عقب عودتها من المشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، لتستكمل عروضها ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، بما يعكس ثراء وتنوع الموروث الفني والثقافي للمحافظة.

ويأتى ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

" جيش الشمس " .. ملحمة فنية تجسد بطولات أكتوبر

وفى إطار الإحتفالات بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ، شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين فى تقديم إستعراضات أوبريت " جيش الشمس " من إخراج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والذي يجسد ملحمة حرب أكتوبر وبطولات القوات المسلحة المصرية ، بمشاركة الفنان أحمد الشافعى، والفنان هاني كمال، والفنانة عايدة فهمي، والمخرج أحمد أبو عميرة.

وشهد الأوبريت مشاركة فرق الفنون الشعبية بأسوان وسوهاج وبورسعيد والشرقية، إلى جانب الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وفرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، فيما جاءت كلمات وألحان العمل للفنان محمد مصطفى، والاستعراضات للفنان مصطفى حجاج، مصحوبة بمادة فيلمية توثق مجموعة من اللقاءات مع أبطال حرب أكتوبر، في مزيج فني يجمع بين الموسيقى والاستعراض والتوثيق التاريخي للبطولات الوطنية .

عروض فلكلورية تبرز أصالة التراث الأسوانى والنوبى

وكانت فرقة أسوان للفنون الشعبية قد شاركت في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، من خلال تقديم مجموعة من العروض الفلكلورية التي تعكس ثراء وتنوع الفنون الأسوانية والنوبية، وتبرز أصالة الموروث الشعبي لجنوب مصر، بما يسهم في التعريف بالهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضورها في المحافل الفنية المختلفة.

كلابشة وكركر وجامعة أسوان.. محطات للعروض الفنية

وتستكمل الفرقة مشاركتها في فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون من خلال تقديم عروضها بعدد من المواقع الثقافية، تشمل كلابشة وكركر وجامعة أسوان، على أن تتوجه صباح يوم 21 أكتوبر إلى مدينة أبو سمبل لتقديم عروضها بالسوق السياحي، ثم المشاركة فجر يوم 22 أكتوبر، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل، في مشهد يجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وثراء الفنون الشعبية المعاصرة.

وتقدم الفرقة، بقيادة الفنان شعبان حسين، وتدريب مدحت محرم، باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث النوبي والأسواني، من بينها «الأراجيد»، و«الكف الجعفري»، و«التاتا»، و«النجرشاد»، و«السوق»، و«الفرح النوبي»، وهي عروض تجسد ملامح الحياة الشعبية والعادات والتقاليد المتوارثة لأبناء المحافظة ، ويُنفذ مهرجان أسوان للثقافة والفنون من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان .

الفنون الشعبية.. قوة ناعمة للترويج للهوية الثقافية

وتأتي هذه المشاركات تأكيدًا على أهمية الفنون الشعبية بإعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وصون التراث الشعبي من الاندثار، إلى جانب الترويج للمقومات الحضارية والفنية والسياحية لمحافظة أسوان، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية .

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