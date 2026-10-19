جامعة أسوان تناقش تطوير منظومة المخلفات وتعزيز السلامة والخدمات المجتمعية

عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان اجتماعه الشهري رقم (109)، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الهادفة إلى تطوير الخدمات الجامعية، وتعزيز إجراءات السلامة المهنية، ودعم الأنشطة المجتمعية والبيئية.

وناقش المجلس مقترحات كلية العلوم بشأن تطوير منظومة إدارة المخلفات، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمحافظة أسوان لتدريب العاملين على استخدام وسائل إطفاء الحرائق وتنفيذ خطط الإخلاء الآمن. كما بحث المجلس سبل تحسين خدمات الاتصالات وتيسير الخدمات المقدمة للطلاب.

جهود جامعية

وتضمنت المناقشات مقترحات دعم الخدمات التعليمية والاحتياجات البحثية، ومتابعة خطة الأنشطة السنوية لكلية العلوم، والخطة التنفيذية لوحدة خدمة المجتمع ومتابعة الخريجين بكلية التربية للعام الجامعي 2026/2027.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تعزيز الممارسات البيئية السليمة، وتحسين جودة الخدمات الجامعية، وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية داخل المنشآت الجامعية.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تفعيل دور كلياتها ووحداتها المتخصصة في خدمة المجتمع، وربط الأنشطة الأكاديمية والبحثية باحتياجات المجتمع الفعلية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والعاملين وأبناء محافظة أسوان.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص جامعة أسوان على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتطوير بيئة تعليمية آمنة، ودعم التواصل مع الخريجين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.