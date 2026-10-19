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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يؤكد أهمية تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل التكنولوجي.. وبدء تدريب الشباب بمركز تدريب نصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة الإرتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل التكنولوجى بما يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس رأفت هندى، ومعهد تكنولوجيا المعلومات(ITI) .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تدريب وتأهيل شباب الخريجين وربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل ، وفى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

تدريب متخصص لإعداد كوادر شبابية فى مجال تكنولوجيا المعلومات

وفى هذا الإطار، انطلقت بمقر مركز تدريب نصر النوبة، تحت إشراف محمد حسن مدير الفرع، فعاليات تدريب شباب الخريجين ضمن البرنامج التدريبى "IT Professional Program"، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم فى تنمية القدرات الرقمية للشباب، وتعزيز جاهزيتهم للإلتحاق بفرص العمل الحديثة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات .

تأهيل الشباب وفقاً لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولى

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دعاء فتحى المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة أن البرنامج يأتى بمتابعة من المركز ، ويستهدف إعداد كوادر شبابية مؤهلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وفقاً لأحدث المعايير العالمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب فى مجالات التوظيف والعمل الحر، بما يعزز فرصهم فى بناء مستقبل مهنى مستقر .

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