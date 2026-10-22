محافظ أسوان يعقد لقاء جماهيريا مع أهالي مدينة أبو سمبل السياحية

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على عقد لقاء جماهيري مع أهالي مدينة أبو سمبل السياحية، وذلك فى إطار إستكمال سلسلة اللقاءات الجماهيرية الهادفة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم على أرض الواقع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بقاعة التدريب بمقر محطة البحوث الزراعية لجنوب الوادى «توشكى»، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وعلى ياسين رئيس مدينة أبو سمبل السياحية.

وخلال اللقاء، حرص محافظ أسوان على الإستماع إلى مختلف المطالب والشكاوى التى طرحها الأهالى، والتى تنوعت بين قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان، موجهاً بدراسة هذه المطالب والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، وفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يسهم فى تلبية إحتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

توعية المواطنين بإجراءات التصالح

كما شهد اللقاء توضيح آليات التقديم ضمن منظومة التصالح فى مخالفات البناء، والتعريف بإجراءات التقديم على المنصة الإلكترونية للتقنين، بما يساعد المواطنين على التعرف على الخطوات المطلوبة والإستفادة من الخدمات المتاحة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأكد محافظ أسوان أهمية إستثمار الفرصة الذهبية التى منحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين، من خلال مد فترة التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر، بما يتيح الفرصة أمام الراغبين فى التقدم لإستكمال الإجراءات المطلوبة والإستفادة من التيسيرات المقدمة فى هذا الملف.

مناشدة للمواطنين لإبراز الصورة الجمالية لعروس المشاتى على منصات التواصل الإجتماعى

وناشد المهندس عمرو لاشين المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في إبراز الجهود المبذولة على أرض الواقع، وتسليط الضوء على ما تتمتع به عروس المشاتي من مقومات جمالية وطبيعية وحضارية متميزة، من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعى بما يسهم في نقل صورة مشرفة عن أسوان أمام العالم.

وأكد المحافظ أن المواطنين يمثلون شركاء أساسيين في جهود الترويج السياحي للمحافظة، من خلال التعريف بما تمتلكه من معالم أثرية وتاريخية فريدة، ومناطق سياحية خلابة، وطبيعة نيلية ساحرة، إلى جانب ما تشهده الشوارع والميادين والمواقع السياحية من أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة، بما يعزز من مكانة أسوان كإحدى أهم المقاصد السياحية على المستويين المحلي والدولي.

كما أشار إلى أهمية الإستخدام الإيجابي والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي في إبراز الجوانب المضيئة والجهود الملموسة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، بما يدعم روح الانتماء والفخر بالمحافظة، ويسهم في تشجيع الحركة السياحية، ويعكس الصورة الحقيقية لأسوان بإعتبارها وجهة سياحية متميزة تجمع بين عراقة التاريخ وسحر الطبيعة وأصالة التراث.