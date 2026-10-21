محافظ أسوان يتفقد هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بأبو سمبل

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة أبو سمبل السياحية ، والمخزن الملحق به للإطمئنان على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية المطروحة، ومدى توافرها بالكميات المناسبة، وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، ضمن مبادرة طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة، وذلك وفقاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يسهم في تلبية إحتياجات الأسر وتوفير متطلباتها الأساسية بأسعار مناسبة.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، والعمل على توفير السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مناسبة.

تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية

وخلال جولته التفقدية داخل الأقسام المختلفة بالهايبر، رافق محافظ أسوان السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وعلي ياسين رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، وأشرف عبد العاطي مدير عام منطقة أسوان بالشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تم متابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة، والإطمئنان على جودتها وأسعار بيعها، بما يضمن استفادة المواطنين من التخفيضات المقررة ضمن المبادرة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تعمل، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية، على توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، بما يخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويساعد الأسر على تلبية إحتياجاتها اليومية.

لا تهاون في ضبط الأسعار والتصدي لأي مخالفات

وشدد محافظ أسوان على أنه لن يتم التهاون في ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، موجهاً بالتعامل الحاسم مع أي منشآت أو محال تجارية أو سلاسل هايبر وسوبر ماركت يثبت قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأسعار تزيد على الأسعار المقررة، مع تكثيف المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للبيع وحماية حقوق المواطنين.

توعية المواطنين بمبادرة تخفيض السلع للإستفادة من الأسعار المخفضة

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرية الأوقاف والكنيسة إلى أهمية التعريف بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية من خلال منابر المساجد ودروس الوعظ والأنشطة التوعوية بالكنائس، بما يسهم في توسيع نطاق التعريف بالمبادرة، وتعريف المواطنين بالسلع المطروحة وأسعارها المخفضة، وتعظيم الاستفادة منها على مستوى المحافظة.

قائمة متنوعة تضم 30 سلعة غذائية وإستهلاكية بأسعار مخفضة

وتضم قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة 30 سلعة غذائية واستهلاكية بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومستلزمات الإستخدام اليومي، وتشمل السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهاً، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهاً، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهاً، والزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 50 جنيهاً، والمكرونة وزن 350 جم بسعر 9 جنيهات، والصلصة وزن 300 جم بسعر 14 جنيهاً، والشاي الناعم وزن 40 جم بسعر 5 جنيهات.

كما تشمل القائمة الجبنة البيضاء المعبأة تتراباك بأوزان 80 جم بسعر 5 جنيهات، و125 جم بسعر 7 جنيهات، و250 جم بسعر 14 جنيهاً، والحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جم بسعر 4 جنيهات، والمربى بأنواعها وزن 300 جم بسعر 20 جنيهاً، واللبن كامل الدسم عبوة 1 لتر بسعر 44 جنيهاً، واللبن البودرة وزن 100 جم بسعر 25 جنيهاً، والمسلى الصناعي في عبوة ظرف وزن 350 جم بسعر 40 جنيهاً، وفي برطمان وزن 700 جم بسعر 70 جنيهاً، وملح الطعام وزن 300 جم بسعر جنيه و50 قرشاً.

وتتضمن القائمة أيضاً التونة المفتتة وزن 140 جم بسعر 24 جنيهاً، ومرقة الدجاج عبوة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهاً، والعدس الأصفر وزن 500 جم بسعر 22 جنيهاً و50 قرشاً، والعدس بجبة وزن 500 جم بسعر 20 جنيهاً، واللوبيا وزن 500 جم بسعر 26 جنيهاً و50 قرشاً، والفول وزن 500 جم بسعر 16 جنيهاً و50 قرشاً، والخل بتركيز 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات.

وتشمل السلع الإستهلاكية كذلك مسحوق الغسيل اليدوي وزن 60 جم بسعر 4 جنيهات و50 قرشاً، وسائل غسيل الأواني بوزن يتراوح من 70 إلى 80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون التواليت وزن 125 جم بسعر 14 جنيهاً، ومسحوق الغسيل اليدوي وزن 800 جم بسعر 33 جنيهاً، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك وزن 800 جم بسعر 45 جنيهاً، والبسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين للقطعة.