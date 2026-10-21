محافظ أسوان: نعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة

قال محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، إن المحافظة تعمل تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية، على توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، بما يخفف من حدة الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويساعد الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسوان، لهايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة أبو سمبل السياحية، والمخزن الملحق به للاطمئنان على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية المطروحة، ومدى توافرها بالكميات المناسبة، وبأسعار مخفضة تصل إلى 40 %، ضمن مبادرة طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة، وفقاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر وتوفير متطلباتها الأساسية بأسعار مناسبة.

وشدد محافظ أسوان - وفق بيان اليوم الأربعاء - على أنه لن يتم التهاون في ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، موجهاً بالتعامل الحاسم مع أي منشآت أو محال تجارية أو سلاسل هايبر وسوبر ماركت يثبت قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأسعار تزيد على الأسعار المقررة، مع تكثيف المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للبيع وحماية حقوق المواطنين.

ووجه مديرية الأوقاف والكنيسة المهندس عمرو لاشين، إلى أهمية التعريف بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية من خلال منابر المساجد ودروس الوعظ والأنشطة التوعوية بالكنائس،بما يسهم في توسيع نطاق التعريف بالمبادرة، وتعريف المواطنين بالسلع المطروحة وأسعارها المخفضة، وتعظيم الاستفادة منها على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المتميزة التي تبذلها أجهزة مديرية أمن أسوان في تأمين مختلف الفعاليات المصاحبة للاحتفالية، وتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة للأفواج السياحية والزائرين من مختلف الجنسيات، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ أسوان المسرح المخصص بمنطقة السوق بمدينة أبو سمبل السياحية، والمُعد لتقديم العروض الفنية خلال ليلة تعامد الشمس؛ حيث اطمأن على التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة الفعاليات الفنية والترفيهية، بما يسهم فى إضفاء أجواء احتفالية متميزة تتناسب مع أهمية الحدث ومكانته التاريخية والحضارية.