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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: وصول 3 آلاف سائح لأبو سمبل على متن 10 رحلات جوية لمشاهدة تعامد الشمس

محافظ أسوان:
محافظ أسوان:
أ ش أ

 قال محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، إنه تم وصول 10 رحلات طيرا لمطار أبو سمبل الدولي تقل 3 آلاف سائح وزائر من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل، والمقرر لها غدا / الخميس /.

وذكرت المحافظة - في بيان لها اليوم / الأربعاء / - أن المحافظ حرص على استقبال والترحيب بضيوف مدينة أبو سمبل السياحية وزائريها من الأفواج السياحية الوافدة للمشاركة في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وذلك بمطار أبو سمبل الدولي، بالهدايا التذكارية والفرعونية، في أجواء تعكس كرم الضيافة الأسوانية وتقديم تجربة سياحية متميزة تليق بمكانة هذا الحدث العالمي الفريد.

وأشار البيان إلى أنه رافق المحافظ في استقبال الأفواج السياحية نائبه أسامة رزق داود، واللواء طيار محمد سعد مدير عام مطار أبو سمبل الدولي، وعلي ياسين رئيس مدينة أبوسمبل، حيث قاموا بتوزيع الهدايا التذكارية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة على الزائرين، تعبيراً عن الترحيب بهم وتقديراً لحرصهم على المشاركة في متابعة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية والأثرية التي تنفرد بها عاصمة الثقافة الإفريقية، وتجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وإبداع المصريين القدماء في علوم الفلك والهندسة.

وأكد عمرو لاشين أن مدينة أبو سمبل السياحية شهدت استعدادات مكثفة لتنظيم فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، مع الاطمئنان على جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والتنظيمية، وتأمين الأفواج السياحية والزائرين، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتنفيذ اللمسات الجمالية التي تسهم في إظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، وتوفير أجواء مريحة وآمنة لضيوفها من مختلف الجنسيات.

وأضاف المحافظ أنه تم تجهيز عربات الجولف لنقل كبار السن وذوي الإعاقة من البوابة الرئيسية للمعبد إلى صحن قدس الأقداس، بما ييسر حركة تنقلهم ويضمن مشاركتهم في مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، فضلاً عن التأكيد على إحكام السيطرة والتنظيم عند مدخل بهو المعبد، لتيسير حركة دخول وخروج الأفواج السياحية ومنع التكدس، وتحقيق الإنسيابية المطلوبة أثناء توافد الزائرين لمتابعة لحظة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

محافظ أسوان رحلات طيرا أبو سمبل

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