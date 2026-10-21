محافظ أسوان يتفقد مقر الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل السياحية

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية بمدينة أبو سمبل السياحية، على زيارة مقر الوحدة المحلية للمدينة، لمتابعة منظومة العمل والوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي، وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد لأداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل، مع العمل على تعظيم الإيرادات وتحسين معدلات الأداء، موجهاً بأهمية ربط الحوافز والمكافآت بمستوى الإنجاز والجهود المبذولة في تحقيق المستهدفات المطلوبة.

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل ويؤكد أهمية تحفيز العاملين وتعظيم الإيرادات

وأثناء جولته برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وعلى ياسين رئيس المدينة، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدة المحلية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وزيادة الإيرادات، مع تكريم وتحفيز العاملين المتميزين والمشاركين في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل ويرفع معدلات الإنجاز.

متابعة المركز التكنولوجي والإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تفقد محافظ أسوان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الملحق بمقر الوحدة المحلية، حيث إطمأن على سير العمل وانتظام تقديم المعاملات والخدمات المختلفة للمترددين، في عدد من المجالات، موجهاً بأهمية تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، مع الالتزام بمعايير الدقة والشفافية، بما يحقق رضا المواطنين ويسهم في تطوير منظومة العمل المحلي.