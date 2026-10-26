البحوث الزراعية: إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي

أكد الدكتور بسيوني عبد الرازق زايد، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أن محصول الأرز في مصر حقق الاكتفاء الذاتي، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر المعروض وكفاية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.



وأوضح زايد، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن إجمالي إنتاج مصر المتوقع يبلغ نحو 6.25 مليون طن من الأرز الشعير، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى عدم وجود نقص في المعروض يبرر حدوث زيادات جديدة في الأسعار.

وأضاف أن تحركات أسعار الأرز خلال الفترة الماضية ترتبط بآليات العرض والطلب، موضحًا أن الأسعار كانت منخفضة نسبيًا في بداية موسم الحصاد مع زيادة المعروض، قبل أن تتحرك تدريجيًا إلى مستويات تحقق عائدًا أفضل للمزارعين.

أسعار الأرز الشعير والأبيض في الأسواق

وأشار رئيس قسم بحوث الأرز إلى أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ارتفع من نحو 12.5 ألف جنيه إلى مستويات تتراوح بين 13.7 و14 ألف جنيه، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس تصحيحًا للأسعار بعد تراجعها خلال بداية الموسم.

وأوضح أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يتراوح بين 15 ألفًا و15.2 ألف جنيه، وفقًا للتصريحات الواردة في المداخلة.

وبالنسبة إلى الأرز الأبيض، ذكر زايد أن سعر كيلو الأرز رفيع الحبة يتراوح بين 22 و25 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الأرز عريض الحبة في الأسواق بين 25 و28 جنيهًا للكيلو، وقد يصل إلى 32 جنيهًا بحسب الجودة ومكان البيع.

ولفت زايد إلى أن تطوير أصناف الأرز عالية الإنتاجية وقصيرة العمر ساهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية، إلى جانب تحمل الظروف البيئية والتغيرات المناخية.

وأوضح أن المساحات المزروعة تُحدد بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، بما يحقق التوازن بين توفير الإنتاج اللازم للاستهلاك وترشيد استخدام المياه.

واختتم زايد تصريحاته بالتأكيد على أن وفرة الإنتاج وتوافر المعروض يدعمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية متابعة حركة السوق، وعدم وجود مبررات لزيادات غير مبررة في الأسعار في ظل كفاية الإنتاج المحلي.