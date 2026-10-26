أحد علماء الأزهر: نحذر من تجسس الأزواج على بعضهم البعض وهذا الأمر من المحرمات

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الازهر الشريف، أنه على المسلم أن يدرك ان الله حرم التجسس بين الأفراد أو تتبع العورات.

وقال إبراهيم رضا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد2"، :" استخدام بعض البرامج على الهواتف للتجسس حرمه الله سبحانه وتعالى ".

وأكمل إبراهيم رضا :" النبي محمد إذا دخل على اهله في جوف الليل كان يفضل أن يبيت على مشارف المدينة لكلي لا يروع الآمنين من الأهل والاحباب ".



ولفت إبراهيم رضا :" نحذر من تجسس الأزواج على بعضهم البعض وهذا الأمر من المحرمات التي حرمها الله ".

وتابع إبراهيم رضا :" استخدام برامج التجسس والتتبع بين الأزواج يفتح باب الفتنة ويخالف تعاليم الله ".