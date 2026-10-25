بعد تناولها بمسلسل طالع نازل.. الإعدام عقوبة دفع الغير لتعاطي المخدرات بالغش أو الإكراه

سلط مسلسل «طالع نازل»، بطولة الفنانة منى زكي، الضوء على قضية خطيرة تتمثل في تعمد قتل الزوج من خلال دس السم والمواد المخدرة في الطعام والشراب، في إطار درامي يفتح الباب أمام تسليط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لجريمة القتل العمد بالسم، وما يترتب عليها من مسئولية جنائية وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وطبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات، يعاقب كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما يعاقب كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة تعاطي مواد مخدرة محددة بالغش أو الإكراه

وطبقا لنص المادة 34 مكررًا من قانون المخدرات، يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).